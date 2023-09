Giornata solenne oggi per la Chiesa di Viterbo che ha festeggiato e onorato la Madonna della Quercia, Patrona della Diocesi di Viterbo. Questa mattina in Basilica la Messa solenne e nel pomeriggio la grande processione e il rinnovo del “Patto d’Amore” che la Sindaca di Viterbo Chiara Frontini ha rinnovato a nome dell’intera comunità civica.

“In un mondo in continuo cambiamento – ha detto il Vescovo – non fatevi trasformare il cuore dalle circostanze della vita. La Madonna custodisce il nostro cuore, la nostra fede, la nostra città”.

Il Vescovo, nel pensiero che ha pronunciato durante i vespri, ha invitato i presenti a “non perdere il gusto delle cose, e a non dimenticare che la Madonna ci custodisce e ha bisogno di noi, come noi abbiamo bisogno di Lei”.

Al termine, nel salutare i fedeli, il Vescovo ha affidato alla Madonna le sue intenzioni, che quest’anno sono andate per le fragilità del nostro territorio e per tutte le situazioni di tragedia che hanno colpito l’umanità, a partire dalla guerra in Ucraina fino al terremoto in Marocco.