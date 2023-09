NewTuscia – PERUGIA – Anche il Priori Secret Garden tra i vincitori della terza edizione di “Perugia in fiore”, il concorso organizzato dall’Associazione Rione di Porta Eburnea Aps, in collaborazione con il Garden Club Perugia ed il patrocinio del Comune di Perugia, con l’intento di sensibilizzare cittadini, commercianti e imprenditori ad abbellire la città, non solo con balconi, facciate e terrazzi curati, ma anche impreziosendo ingressi, vicoli, piazzette, spazi esterni commerciali-gazebi (dehors). Ha vinto il primo premio per la sezione “spazi commerciali”.

Per l’associazione Porta Eburnea il verde è una vera e propria espressione culturale, un elemento che arricchisce il tessuto urbano e crea senso di appartenenza. Un’idea, quella di abbellire con verde e fiori, che stimola processi imitativi, invoglia i vicini a curare i propri spazi.

Il cuore dell’hotel, a due pasi da Corso Vannucci, è proprio la terrazza segreta, un autentico giardino incastonato tra i tetti della Perugia medievale. Un angolo in pieno relax, che accoglie i clienti dall’alba al tramonto: per la prima colazione, per il rito dell’aperitivo e per le serate in compagnia.

Il Priori Secret Garden nasce dall’intraprendenza di tre donne da anni nel mondo dell’imprenditoria e dell’organizzazione culturale, Maria Carmela Colaiacovo, Maria Cristina De Angelis e Antonella Nocentini, che insieme sono riuscite a realizzare un sogno: ristrutturare e far rinascere un antico hotel nell’acropoli di Perugia, all’interno di uno storico palazzo, da sempre simbolo dell’ospitalità

Fin dall’inizio della ristrutturazione, il verde è stato l’elemento guida, tanto da diventare parte sostanziale del nome dell’hotel.