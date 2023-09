NewTuscia – CIVITAVECCHIA – In forma con gli Old Rugby Civitavecchia con la preparazione sportiva anno 2023 – 2024, si allenano e si divertono al Moretti Della Marta.

La domanda che si pongono in molti, chi sono gli Old Rugby Civitavecchia?

La risposta è semplice.

Sono un gruppo di uomini tra cui spiccano quelli che hanno giocato da sempre e non vogliono staccare la spina, poi altri che avevano giocato e hanno deciso di riprendere. Ma il gruppo più interessante quelli che avrebbero sempre voluto provare ai tempi di avere un pallone ovale attaccato al corpo e volare a meta o bloccare con un placcaggio, forte e deciso, un avversario ma o non hanno potuto o non hanno trovato l’occasione.

Le ragioni o la spinta a far parte di questo gruppo sono tante ma tutti questi tipi umani sono i grandi protagonisti del panorama degli Old Rugby Civitavecchia.

Ed allora cosa c’è di meglio di trovarsi la sera, magari dopo tanto lavoro e stress al Moretti Della Marta e sentirsi protagonisti di battaglie sul campo con tanti sfotto e nell’insieme tanto divertimento.

Il motto però per tutti questi ” brutti ceffi” degli Old Rugby Civitavecchia è la tipica ed immancabile triplice “effe” Internazionale che governa il movimento gli Old: fun, friendship, fraternity, ovvero divertimento, amicizia e fratellanza.

Non esiste un campionato strutturato degli Old , ma l’annata, grosso modo da ottobre a giugno, è ricca di appuntamenti, di partite o tornei contro squadre con le quali si ha un rapporto di particolare amicizia.

La durata delle vere competizioni è abbastanza flessibile, spesso ci si accorda con l’arbitro prima del fischio iniziale ma con vero Rugby: placcaggi, maul, ruck, fango e tanta gloria, e poi i terzi tempi sono da favola.

Insomma per gli Old Rugby Civitavecchia di questi tempi, la preparazione atletica e tanti appuntamenti serali sono la ricerca e la voglia di fare sport, cercando di fare proseliti ossia nuove leve per rafforzare il roster.

Tutti invitati a brindare l’inizio della stagione, famiglie, veterani, amici si accettano anche i rottamati.

Old Rugby Civitavecchia come stile di vita la palla ovale si fa “Old”.