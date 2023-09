NewTuscia – BASSANO IN TEVERINA – Stamattina intorno alle 10 in via XXV Aprile i vigili del fuoco di Viterbo sono intervenuti per un incendio sviluppatosi nella sede dei Carabinieri Forestali.

Il rogo si è sviluppato all’interno del vano uffici ma è stato prontamente spento con l’arrivo della partenza da Viterbo. Il fumo ha provocato dei danni a tutti gli altri locali.

Nessuna necessità di intervento dei sanitari perché era già tutti fuori sani e salvi.