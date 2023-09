NewTuscia – ROMA – Nel 2022 le denunce di scomparsa in Italia sono state 24.369, una media di 67 al giorno, il 26,4% in più rispetto alle 19.269 dell’anno precedente.

Nell’82% dei casi si tratta di allontanamenti volontari, le denunce per possibili vittime di reato rappresentano lo 0,22%.

Sono i dati riferito nella relazione annuale del Commissario di governo per le persone scomparse, Antonino Bella. E’ da poco in libreria (e online) per Rubbettino ”Il lutto sospeso, storie umane di chi sembra sparire nel nulla” scritto da Alessandro Fiore, avvocato cassazionista, uno degli esperti italiani nel settore. Fiore prova a fornire altre chiavi di lettura, dalla prospettiva di chi quotidianamente affronta nel tentativo di risolvere casi di scomparsa.

Attraverso questa lettura si apprenderanno aspetti decisivi, come l’analisi precisa delle caratteristiche di chi scompare, la classificazione dei diversi tipi di scomparsa, le principali tecniche di ricerca sul campo esplicate sotto il profilo legale investigativo, la normativa vigente in materia e tanto altro. Presupposti che hanno consentito allo Studio Legale Fiore di risolvere casi che inizialmente sembravano irrisolvibili.

Il viaggio si concluderà con nuovi punti di vista su quelle sparizioni rimaste ancora oggi irrisolte e divenute veri e propri misteri italiani, quali quella di Emanuela Orlandi, Ylenia Carrisi e Denise Pipitone.

”Il lutto sospeso – si legge in un passo della prefazione di Diego Minuti, giornalista e scrittore – per paradossale che possa apparire, non é una raccolta di ipotesi o tecniche d’investigazione sulle quali costruire paradigmi perché non vuole esserlo. Raccoglie esperienze che si traducono in suggerimenti appena sussurrati perché il dolore é sempre personale, anche se lo si condivide con il mondo intero”.