NewTuscia – FORMELLO – Il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Regione Lazio Daniele Sabatini ha partecipato a Formello, insieme al presidente del Consiglio regionale Antonello Aurigemma e ad altri capigruppo e consiglieri regionali di maggioranza e di opposizione, alla kermesse “Itaca 20.23, il viaggio tra le idee” manifestazione organizzata dal vice presidente dell’assemblea regionale Giuseppe Cangemi.

Presenti anche il ministro delle disabilità Alessandra Locatelli, il senatore Claudio Lotito, sindaci e amministratori locali.

Si è tenuto un confronto sui primi mesi di attività della Giunta Rocca e sulle prospettive future. Sabatini ha puntato sulla discontinuità dimostrata dalla maggioranza di centrodestra rispetto al passato e sui molteplici interventi messi in atto. In particolare è stata posta l’attenzione sulla sanità e sui provvedimenti adottati per affrontare le priorità della Regione, con particolare riguardo alle azioni per abbattere le liste e i tempi di attesa della diagnostica e dei pronto soccorso attraverso una maggiore e proficua sinergia fra sanità pubblica e privata.

Altri temi prioritari che sono stati trattati durante la mattinata, l’autosufficienza dei territori del Lazio nella gestione del ciclo dei rifiuti, la programmazione e legislazione con riferimento all’edilizia popolare e, in campo urbanistico, la revisione della legge regionale n 38/99 sul governo del territorio.

Un lavoro che vede la maggioranza in Consiglio regionale unita e compatta nel dare risposte concrete ai cittadini, alle imprese e ai territori.