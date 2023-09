NewTuscia – ROMA – “Nel G20 in India, l’Italia è riuscita a promuovere gli interessi nazionali e al contempo lavorato per aumentare forme di cooperazione per lo sviluppo economico e la sicurezza delle nazioni. Importante anche il lavoro svolto dal presidente Giorgia Meloni per promuovere un’alleanza globale sui biocarburanti, per coniugare la transizione verde con i nostri interessi nazionali, in linea con quanto l’Italia sta portando avanti nella UE, evitando approcci troppo radicali al tema ambientale. Un prezioso lavoro in vista del G7 che l’Italia ospiterà il prossimo anno”.