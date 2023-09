NewTusciq – VIGNANELLO – La FC Viterbo regola per 2-1 la Luiss Roma nella partita giocata questa mattina a Vignanello e coglie la prima vittoria in campionato. I romani hanno segnato al 4′ con Diakite. La risposta della FC Viterbo è arrivata solamente nella ripresa grazie al pareggio realizzato di testa da Orlandi al 7′ da Orlandi e poi alla rete siglata al 36′ da Cissè con un tocco angolato a pochi passi dalla porta. La FC Viterbo nel primo tempo ha avuto varie occasioni soprattutto con Cissè e Orlandi non è mai riuscita a segnare. Nei minuti finali dopo essere passata in vantaggio la formazione di Nardecchia ha avuto anche l’occasione di chiudere la partita segnando il tris con Seck che però ha sbagliato una facile occasione. Per la FC Viterbo si tratta sicuramente di una vittoria incoraggiante in vista della partita di domenica prossima valida per la terza giornata di andata che vedrà ospite la squadra di Massimiliano Nardecchia dell’Astrea.

FC VITERBO (4-3-3): Bertollini; Lo Zito, De Goicoechea, Morariu, Ziroli; Ottaviani (31 st Ancillai), Sene Pape (1 st Seck), Priorelli; Orlandi, Cissè, Varriale

A disposizione: Morelli, Bucca, Paganelli, Pelliccioni, Ciucci, Martinozzi, Grillo

Allenatore Massimiliano Nardecchia

LUISS ROMA (4-5-1): Tolomeo; Spizzichino (11 st Biraschi), Diakitè, Sarrocco, Di Costanzo (19 st Cinti); Rekik, Neccia, Di Gioia (30 st Ciotola) , Franchi (11 st Mendicino), D’Angolo; Russo

A disposizione: Carbonetti, Nicosia, Attia, Fraticelli, Rubolino

Allenatore Guglielmo Stendardo

ARBITRO Martucci di Ostia Lido

Ammoniti Sene Pape, Diakite e Cissè