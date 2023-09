NewTuscia – VITERBO – Cena da record, ieri sera, per le tradizionali pennette sotto la Macchina di Santa Rosa. Centinaia e centinaia di persone hanno fatto la fila per condividere, ad una settimana esatta dall’ultimo Trasporto di Gloria d Raffaele Ascenzi, un momento di condivisione voluto ed offerto dalla ditta Fiorillo, costruttore impeccabile del modello che rimarrà negli an nali come uno dei più belli di sempre.

Tanta la gente a degustare un’ottima pasta all’amatriciana cucina, vino, acqua, caffè ciambelline per chiudere una cena che tutta Italia ci invidia. Hanno partecipato “Bontà della Tuscia” per i dolcetti, GEdap per acqua e caffè, Red Rose Café per il vino.

A presenziare la sindaca Chiara Frontini, instancabile e sempre presente, il presidente del Sodalizio dei Facchini di Santa Rosa Massimo Mecarini e Mirko e Leonardo Fiorillo e Raffaele Ascenzi. Presenti molti assessori comunali tra cui Patrizia Notaristefano ed Emanuele Aronne, le consigliere comunali Alessandra Troncarelli ed Alessandra Croci.

E’ stata una festa di popolo per un Trasporto impeccabile. La Macchina verrà smontata il 18 settembre quando verranno resi noti, in un evento pubblico ufficiale che si terrà al teatro dell’Unione, i bozzetti del concorso di idee che ha portato al terzo successo di Raffaele Ascenzi con il progetto di Macchina intitolato “Dies Natalis”.

Intanto giovedì prossimo verrà registrata la puntata zero della quarta edizione di “Luce Nuova sui fatti” che sarà uno speciale sull’ultimo Trasporto di “Gloria” che andrà in onda, con data che comunicheremo a breve, anche su Radio Roma Television (Dtt 14 Lazio e Dtt 222 Nazionale).