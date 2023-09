NewTuscia – VITERBO – Tempo di primi bilanci per la Domus Mulieris che ha ripreso da poco più di una settimana la preparazione in vista del prossimo campionato di serie B di basket. Il gruppo gialloblù sta alternando lavoro atletico, condotto dal preparatore Leonardo Casanova, e lavoro tecnico sul campo, sotto lo sguardo attento dello staff composto da coach Carlo Scaramuccia e dai suoi assistenti Maria Chiara Scaramuccia e Daniele Catalani. Tanti movimenti offensivi e il costante richiamo a tenere alta l’intensità dell’allenamento, in previsione di una stagione che vedrà le ragazze viterbesi impegnate in un campionato difficile e con tante avversarie agguerrite.

Tutte a disposizione dello staff le ragazze, comprese le nuove arrivate Arianna Puggioni e Matea Atanasovska che sapranno mettere a disposizione del gruppo tutta la loro esperienza e le qualità ben note allo staff tecnico.

Intanto il programma del precampionato viterbese si sta gradualmente arricchendo di nuovi impegni, fondamentali per rifinire la condizione e perfezionare i meccanismi sia offensivi che difensivi. In tal senso è confermata la partecipazione della Domus Mulieris ad un quadrangolare, in programma il 30 settembre e 1 ottobre a Roma, contro San Raffaele Roma, Virtus Aprilia e Virtus Albano, tutte rivali che le viterbesi si troveranno davanti anche in campionato, ma si è aggiunta anche un’amichevole domenica 24 settembre al PalaMalè contro Terni, formazione che milita in serie B nel girone che, durante la seconda fase, si incrocerà con quello laziale per creare altri due gruppi playoff.

Sono state inoltre previste altre due amichevoli contro Perugia e Orvieto ma, per entrambe, rimangono da fissare la sede e la data visto che le società hanno manifestato la comune volontà di affrontarsi in questo mese; in questi giorni verranno individuati un giorno e un orario che possano mettere d’accordo le società e garantire ai tecnici altri minuti preziosi di rodaggio in vista del campionato