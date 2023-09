NewTuscia – VITERBO – Nuovo intervento dei vigili del fuoco di Viterbo nel pomeriggio di ieri, venerdì 8 settembre, in via del Massaro.

Nel tetto di una palazzina di tre piani si era creato un avvallamento pericoloso a causa del cedimento di una trave. Ad accorgersene e successivamente ad allertare i soccorsi, sarebbe stata la ditta che doveva svolgere dei lavori di manutenzione in copertura del tetto.

La squadra Speleo alpinistica fluviale (Saf) con l’ausilio dell’autoscala, ha effettuato i controlli per poi interdire gli accessi alle abitazioni in via precauzionale. Il tetto non è comunque crollato e non ci sono stati feriti.