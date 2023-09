Gaetano Alaimo

NewTuscia – BAGNAIA (VITERBO) – “Il minimo che la città di Viterbo poteva fare alla memoria di uno storico che ha fatto conoscere le bellezze ed i fasti di Bagnaia ma che, soprattutto, l’ha amata profondamente, era dedicargli uno spazio pubblico”. A parlare è la sindaca di Viterbo Chiara Frontini che, stamattina, ha presenziato, insieme al presidente dell’associazione “Amici di Bagnaia” Aldo Quadrani, la cerimonia di intitolazione del piazzale antistante il cimitero di Bagnaia al nome di Vincenzo Frittelli, storico del borgo viterbese ma anche ex avvocato e dirigente Inps. Ma, soprattutto, bagnaiolo doc ed innamorato del suo paese.

“Siamo stati subito supportati dal Comune di Viterbo – ha detto Quadrani – nella nostra proposta di dedicare un sito pubblico a Vincenzo Frittelli. L’assessore Katia Scardozzi ci ha seguito passo passo e, oggi, coroniamo il giusto tributo al primo presidente dell’associazione Amici di Bagnaia, nata nel 1979 per suo volere e che, nel 1977, scrisse un libro storico che è la bibbia per ogni bagnaiolo che vuole conoscere la storia di Bagnaia ed i fasti del secolo d’oro per Bagnaia, il Cinquecento”.

All’evento hanno partecipato tutti i familiari viventi di Vincenzo Frittelli: la signora Anna Teresa e Luigi ed i nipoti Silvia, Alessandro e Francesca. Presenti anche i consiglieri comunali Laura Allegrini, Antonella Sberna ed Elisa Cepparotti. Il nipote Alessandro ha ricordato, in una sua lettera commovente, tutti i meriti ed i ricordi di Vincenzo, persona instancabile culturalmente e legato profondamente a Bagnaia.

Sotto tutti gli interventi.