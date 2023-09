Dalle 11.00 di questa mattina e fino alle 19.00 di questa sera una rappresentanza del Comando dei vigili del fuoco di Viterbo è presente alla manifestazione “Divertiamoci e impariamo dagli uomini in divisa”, in corso di svolgimento nell’ampio spazio di piazza Vittorio Emanuele II a Soriano nel Cimino, organizzata dalla Classe 83 in collaborazione con l’Amministrazione comunale e con le varie Forze dell’ordine operanti sul territorio. Oltre ai vigili del fuoco sono presenti rappresentanze di polizia di stato, carabinieri, guardia di finanza, croce rossa italiana, polizia locale e protezione civile. Nello stand espositivo dei vigili del fuoco, oltre a diverso materiale divulgativo, sono esposti automezzi, divise e attrezzature.

Il personale presente è impegnato in attività di divulgazione in materia di prevenzione degli incidenti domestici e nel corso della giornata darà dimostrazione delle tecniche per lo spegnimento di un incendio simulato in appartamento. Presente anche il personale in congedo dell’Associazione nazionale dei vigili del fuoco del Corpo nazionale che ha allestito l’ormai immancabile “Pompieropoli”, percorso ludico-educativo rivolto agli alunni delle scuole elementari e medie che potranno cimentarsi in esercizi simulanti alcune delle attività più rilevanti dei vigili del fuoco.