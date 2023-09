Scopri come sconfiggere i fastidiosi punti neri sulla pelle con i prodotti adatti. Segui i nostri consigli per ottenere una pelle liscia e priva di impurità

NewTuscia – I punti neri possono essere fastidiosi ma non temere, perché contrastarli e prevenirne la comparsa non è un’impresa impossibile. La chiave sta nel trattare la tua pelle adeguatamente, sfruttando il potenziale di una serie di prodotti appositamente formulati. Questi prodotti possono detergere, esfoliare, riequilibrare e idratare la tua epidermide, regalandoti una pelle liscia e priva di impurità. Preparati a scoprire le soluzioni per un intervento quotidiano che garantirà alla tua pelle un aspetto radioso.

Come contrastare i punti neri: scopri i prodotti giusti per una pelle impeccabile

I punti neri non sono una prerogativa della pelle adolescenziale, essi possono, infatti, fare la loro comparsa a qualsiasi età. Per potersene liberare, e prevenirne la presenza, non resta che adottare una corretta beauty routine. Presenti soprattutto nella classica zona T, quella compresa fra mento, naso e fronte, i punti neri possono essere la causa di accumuli di sebo o di cellule morte che ostruiscono i pori della cute, di squilibri ormonali, dell’uso di prodotti cosmetici sbagliati o inadeguati rispetto al tipo di pelle.

La loro comparsa è di norma ben visibile ma l’evoluzione varia da persona a persona. Talvolta regrediscono anche spontaneamente, ma non sono rari i casi in cui peggiorano in maniera evidente. Nel caso in cui la presenza di punti neri stia diventando una costante, è bene correre ai ripari considerando di sfruttare un trattamento adeguato, che mette in primo piano la detersione quotidiana e uno di esfoliazione periodica, seguiti da una buona idratazione.

La skincare routine per combattere i punti neri ruota attorno a detersione e scrub e prodotti adeguati

La corretta skincare routine per combattere i punti neri ruota inevitabilmente attorno a detersione e scrub, e alla scelta di prodotti specifici come quelli formulati con carbone vegetale, acido salicilico ed estratto di mirtillo.

Il passaggio fondamentale per godersi una bella pelle, priva di punti neri, è la detersione quotidiana da eseguirsi accuratamente utilizzando soluzioni delicate, ideali per normalizzare il PH della pelle senza stressarla. Un detergente specifico come quello in gel, ad esempio, è in grado di pulire la pelle caratterizzata da imperfezioni e punti neri, liberandola adeguatamente dalle impurità.

La detersione è importante per eliminare anche la più piccola traccia di make up. Un aiuto fondamentale ci arriva da un prodotto come l’acqua micellare, che strucca e purifica in un solo gesto nel pieno rispetto del film idrolipidico.

La cura della pelle mista deve poter contare su un trattamento esfoliante, con interventi 1 o 2 volte a settimana. Grazie allo scrub la pelle viene pulita a fondo e liberata da sebo, cellule morte e impurità. Interessante l’utilizzo di un gel detergente esfoliante anti punti neri, che pulisce a fondo agendo sui comedoni e intervenendo sulla loro ricomparsa.

Il trattamento purificante deve procedere di pari passo a quello idratante. Per questo è importante inserire nella skincare routine, almeno un paio di volte la settimana, l’uso di una maschera peel off al carbone vegetale, soluzione innovativa in grado di purificare e idratare al tempo stesso. Il prodotto sfrutta le potenzialità del carbone vegetale, abbinate a quelle del tè nero e dell’acido ialuronico per un trattamento purificate, idratante e opacizzante.

Per un intervento rapido, ad azione immediata, si può valutare positivamente l’uso degli strips con carbone. I comodi cerotti anti impurità garantiscono un risultato in 15 minuti grazie alle potenzialità dell’azione assorbente che sprigionano. Laddove è necessaria una rimozione rapida dei punti neri, gli strip sono una garanzia assoluta. Oltre a rimuovere i punti neri, i cerotti anti impurità sono in grado di contrastare la pelle lucida ed eliminare le imperfezioni.

Il make up, valutate l’uso di prodotti adeguati e traspiranti

L’epidermide caratterizzata da pelle impura, e presenza di punti neri, deve essere truccata facendo un uso costante di cosmetici traspiranti. Possibile utilizzare fondotinta, blush, terra e correttore ma rigorosamente di ottima qualità, e in grado di lasciar respirare la pelle. Il make up deve essere tolto la sera, prima di coricarsi, utilizzando ad esempio un’acqua micellare per pelli miste, ideale per struccare, purificare e idratare in un solo gesto.