Domande in scadenza, c’è tempo fino al 15 settembre

NewTuscia – TERNI – È la prima edizione come Camera di Commercio dell’Umbria, dal 1953 e fino alla fusione dei due Enti camerali umbri (avvenuta il 28 gennaio 2022) si è svolta sotto l’egida della Camera di Commercio di Perugia. Il Presidente Giorgio Mencaroni: “Con questa Premiazione vogliamo rendere pubblica testimonianza di queste esperienze, così da elevare la premiazione non solo a fatto celebrativo, ma ad evento di storia straordinaria di uomini e donne che si sono spesi in favore della nostra terra e del suo progresso. Una storia che vede coinvolta tutta la nostra comunità, che riconosce nel lavoro e nell’impresa un valore fondante”.

Macchine a tutta forza per la Premiazione del Lavoro e dell’Impresa. C’è tempo fino al 15 settembre per presentare la domanda di partecipazione alla prima edizione del concorso che viene lanciata come Camera di Commercio dell’Umbria ma che in realtà si svolge dal lontano 1953 (prima della fusione tra i due Enti camerali umbri, avvenuta il 28 gennaio 2022, la Premiazione era organizzata dalla Camera di Commercio di Perugia). Il concorso è un prestigioso riconoscimento a imprese e lavoratori particolarmente meritevoli, che si siano distinti nel campo del lavoro e dell’imprenditoria (può essere oggetto della candidatura sia l’impresa che la storia personale del lavoratore).

“Con questa Premiazione – afferma il Presidente della Camera di Commercio dell’Umbria, Giorgio Mencaroni – vogliamo rendere pubblica testimonianza di queste esperienze, così da elevare la premiazione non solo a fatto celebrativo, ma ad evento di storia straordinaria di uomini e donne che si sono spesi in favore della nostra terra e del suo progresso. Una storia che vede coinvolta tutta la nostra comunità, che riconosce nel lavoro e nell’impresa un valore fondante”.

Sezione Imprese

Questa sezione è riservata ad un massimo di 50 imprese individuali o società operanti nei settori di agricoltura, industria, commercio, artigianato, credito, assicurazioni, turismo, trasporti e spedizioni, servizi alle imprese, che abbiano raggiunto, nell’ambito della tradizione aziendale, almeno uno dei tre seguenti obiettivi: che abbiano incrementato il fatturato e/o l’occupazione; che si siano particolarmente affermate sui mercati esteri; che abbiano conseguito particolari risultati nel settore di appartenenza.

Per le imprese individuali e le società di persone dei settori agricoltura, artigianato e commercio, sarà sufficiente dimostrare di avere svolto l’attività per almeno 35 anni consecutivi se gestite dal fondatore, oppure per almeno 50 anni se gestite dagli eredi del fondatore.

Sezione Dipendenti

Questa sezione è riservata a 10 dipendenti di aziende private che, alla data del 31.12.2022, abbiano prestato lodevole servizio per un periodo di almeno 30 anni, con un minimo di 25 anni presso la stessa azienda, essersi resi benemeriti con particolari e segnalati servizi resi all’azienda, aver contribuito ad apportare notevoli miglioramenti tecnici a favore della stessa o aver conseguito brevetti industriali di particolare interesse per l’attività aziendale.

Le domande di partecipazione alle due sezioni del concorso vanno presentate via PEC all’indirizzo cciaa@pec.umbria.camcom.it entro il 15 settembre 2023, utilizzando l’apposita modulistica, che può essere reperita a partire di questo link: https://www.umbria.camcom.it/promuovere-limpresa-e-il-territorio/premiazione-del-lavoro-e-dellimpresa