NewTuscia – BASSANO IN TEVERINA – Tanti auguri di buon compleanno a Maurizio Deci, consigliere comunale di Bassano in Teverina e tra i più importanti e noti pasticceri di Viterbo, che oggi compie 80 anni.

Ho avuto il piacere e l’onore di condividere con Maurizio tante esperienze significative, sia di tipo amministrativo che personali. E ho avuto modo di osservare da vicino il suo amore sincero per Bassano e per i bassanesi, che lo ha spinto a candidarsi e a lavorare con passione all’interno della giunta comunale.

Maurizio è noto in tutta la provincia di Viterbo per la sua professione di pasticcere. Una passione, quella per la pasticceria, alla quale si è sempre dedicato a partire dagli anni della sua giovinezza, impiegato nelle migliori pasticcerie di Roma, fino all’apertura di una propria attività a Viterbo.

A Maurizio, colonna portante della comunità bassanese, giungano dunque i migliori auguri di buon compleanno miei personali e di tutta l’amministrazione comunale.

Alessandro Romoli

Sindaco di Bassano in Teverina