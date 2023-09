NewTuscia – Anche quest’anno come Anci Lazio abbiamo organizzato il Training Camp Ventotene, una tre giorni dedicata alla formazione degli amministratori sui temi legati all’Europa vista in chiave finanziamenti del PNRR e alle sue possibilità. “Un appuntamento e un momento di confronto importante per porre l’attenzione sugli aspetti sui quali occorre necessariamente avere le idee chiare. Saper gestire correttamente i fondi europei significa dare ai nostri territori un’opportunità per poter ripartire.” – Dichiara Gianluca Quadrini, membro del consiglio di amministrazione e Delegato allo Sviluppo Economico e alle Politiche di sicurezza Anci Lazio. “In questi tre giorni, insieme agli amministratori presenti, faremo il punto della situazione su quanto è stato fatto e su come programmare delle linee di azione in base alle esperienze e alle esigenze dei territori.

Voglio ringraziare gli amministratori perché, ogni anno, partecipano con entusiasmo cogliendo l’opportunità che diamo di fare formazioni su temi molto importanti per i governi del territorio. Si parla ancora di PNRR e Politiche di Coesione, due argomenti cardini nello scenario del cambiamento delle nostre realtà. Lavorare in questa direzione – conclude Quadrini – ed attivare un meccanismo sinergico significa trovare le migliori soluzioni ai nostri rispettivi territori che oggi trovano ancora difficoltà nella crescita e nel miglioramento.”