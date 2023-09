NewTuscia – VITERBO – C’è anche un pezzo del Comando dei vigili del fuoco di Viterbo alla 80° Mostra internazionale di arte cinematografica di Venezia. Si tratta di Gianluca Grazini, vigile del fuoco e attore professionista, che ha partecipato al cortometraggio “La campanella”, presentato nella mattinata del 7 settembre all’interno del _Venice production bridge_ , sezione parallela della Mostra.

Il cortometraggio, prodotto in collaborazione con l’Istituto Luce e diretto dal regista Antonio Maria Castaldo, anche lui vigile del fuoco, illustra la storia di villa Bellavista, l’istituto di Borgo a Buggiano, in provincia di Pistoia, che tra il 1950 e il 1968 ha accolto gli orfani dei vigili del fuoco. Nel cortometraggio, realizzato in seguito ad una approfondita ricerca storico-documentale che ha consentito di riportare alla luce un pezzo di storia del nostro Paese, due vigili del fuoco, interpretati da Gianluca Grazini e dall’ex dirigente generale del Corpo nazionale Cosimo Pulito, si incontrano attratti da un legame profondo che supera il divario generazionale che li separa e che si scoprirà affondare le radici in un passato comune.

Alla presentazione del cortometraggio erano presenti, tra gli altri, il sottosegretario all’Interno Emanuele Prisco, il capo Dipartimento dei vigili del fuoco Laura Lega, l’attuale capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco Carlo Dall’Oppio con il suo predecessore Guido Parisi, lo storico Alessandro Barbero, la direttrice dell’Istituto Luce Chiara Sbarigia, il presidente dell’ANAC Francesco Ranieri Martinotti e l’assessore alla sicurezza del comune di Venezia Elisabetta Pesce. Presenti anche alcuni ex ospiti di villa Bellavista, che ancora oggi mantengono viva la memoria di questa benemerita istituzione che ha saputo sostituirsi al calore delle famiglie di cui le tristi vicende belliche li avevano privati.

Al termine della presentazione Gianluca Grazini, che è anche referente per la comunicazione del Comando di Viterbo, ha ritirato il premio “Una vita nel cinema 2023”, realizzato dall’artista e scultore veneziano Giorgio Bortoli.