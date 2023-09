NewTuscia – TARQUINIA – Lavoro di squadra tra vigili del fuoco e volontari Aeopc, per sedare l’incendio che nella notte a Tarquinia ha interessato l’area tra l’Ancarano e la Civita.

Le zone colpite dalle fiamme sono nei terreni dell’università agraria di Tarquinia e a ridosso delle aree archeologiche della Civita.

Questa la nota sui Social di AEOPC Tarquinia.

“Incendio stanotte tra l’Ancarano e la Civita a Tarquinia. Su attivazione della Sala Operativa Regionale i volontari AEOPC sono intervenuti con tre squadre con pickup e autobotte insieme ai Vigili del Fuoco per un vasto incendio, ci sono volute oltre cinque ore di attività per averla vinta sul fuoco. Le zone colpite dalle fiamme sono nei terreni dell’Università Agraria di Tarquinia e a ridosso delle aree archeologiche della Civita. Nel corso delle operazioni di spegnimento, la Consigliere Regionale On. Valentina Paterna e il Sindaco Alessandro Giulivi sono stati in contatto con i volontari per essere informati sulla situazione. Il Presidente dell’Università Agraria Alberto Tosoni si è portato direttamente sul posto ed è rimasto fino al termine delle attività.”