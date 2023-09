NewTuscia – VITERBO – Il Torneo di calcio a 7 Città di Viterbo-Santa Rosa 2023 ha visto disputare ieri i due incontri riguardanti il girone B.

Nella prima, i Vigili del Fuoco di fronte alla Scuola Sottufficiali dell’Esercito si sono resi protagonisti di un avvio

scoppiettante. Al terzo minuto, per un ingenuo fallo in area di rigore dei pompieri, viene assegnato un penalty alla

Scuola Sottufficiali, trasformato da PASINATO.

Attimi in cui la Scuola Sottufficiali si disimpegna bene, ma poi in soli 8 minuti un uragano di marca VVF mette la partita in discesa infilando per ben quattro volte la porta avversaria.

Secondo tempo a ritmi rilassati e rete del 5 a 1 di STRADA. In campo, i Vigili del Fuoco sembrano ingranare bene e

capirsi al volo, e oltre a questo sono stati supportati da un bel tifo sugli spalti, decisamente un valore aggiunto.

Il secondo incontro tra il Comune di Viterbo e l’Aeronautica Militare S.M.A.M. ha avuto un andamento esattamente

opposto al precedente: ritmi bassi e squadre un pò bloccate, specialmente l’Aeronautica Militare rispetto al suo standard, mentre il Comune di Viterbo, paragonando il debutto nel torneo dello scorso anno, ha alzato l’asticella. Il risultato si è però determinato nel rocambolesco finale quando, a quattro minuti dal termine, segna ONOFRI per quelli di Palazzo dei Priori, immediatamente pareggiato da DOMININI per l’Aeronautica. A uno dal termine è FASCETTI a ribaltare il verdetto con una botta vincente che sancisce la vittoria per il Comune per 2 a 1.

Le formazioni:

VIGILI DEL FUOCO – SCUOLA SOTTUFFICIALI ESERCITO 5 – 1



Vigili del Fuoco: Faccenda, Meloni, Governatori, Pacini, Buratti, Varletta, Sibi, Maio, Marchi, Vittori, Affinita, Fringuelli, De Angelis, Strada. Allenatore Gori.

Marcatori: Meloni, Pacini, Vittori, Fringuelli, Strada.

Scuola Sottufficiali Esercito: Menichetti, Raco, Nitti, Iuliani, Pasinato, Natarelli, Tonetti, Pomente, Pallucca. Allenatore

Raco.

Marcatore: Pasinato

AERONAUTICA MILITARE S.M.A.M. – COMUNE VITERBO 1 – 2



Aeronautica Militare: Marcoaldi, Pezone, Frontoni, Lucca, Quarta, Simonetto, Esposito, Ferrari, Cernetti, Donnini,

Zuchi, Mininno. Allenatore Zuchi.

Marcatore: Donnini

Comune Viterbo: Scattarelli, Tonnicchi, Floris, Costantini, Onofri, Mecocci, Ippoliti, Fascetti. Allenatore Buzzi.

Marcatori: Onofri, Fascetti.