NewTuscia – ROMA – “Oggi, in occasione della giornata mondiale della fisioterapia, sono stato molto felice di poter ospitare la prima riunione ufficiale dell’Ordine, all’interno della Sala Mechelli, alla Pisana. Si tratta di una figura professionale molto importante, soprattutto per quanto riguarda la prevenzione. In una società dove continua ad aumentare l’età media di vita delle persone, è fondamentale l’attività di prevenzione, perché così facendo, molto spesso si evitano interventi o di far degenerare alcune patologie. Il nostro compito deve essere quello di affiancare il lavoro dei fisioterapisti, al fine di rafforzare anche l’offerta sul territorio, al servizio della cittadinanza.

Proprio per questo, ritengo opportuno valutare la possibilità di cominciare in via sperimentale il progetto delle palestre della salute, così come già avviene in altre regioni. Come amministrazione regionale, credo che insieme si possa svolgere un lavoro concreto, per fornire risposte concrete e sempre più vicine alle istanze delle nostre comunità”.

Così in una nota il presidente del Consiglio regionale del Lazio, Antonello Aurigemma, che ha partecipato oggi all’incontro ‘Ofi Lazio – Ordine Fisioterapisti in Regione Lazio’, che si è svolto alla Pisana