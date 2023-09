NewTuscia – GUIDONIA MONTECELIO – Dopo due anni si sono conclusi i lavori di demolizione e ricostruzione di un’ala dello storico plesso di via Mazzini, a Villanova.

L’importante cantiere ha consentito di aumentare gli spazi a disposizione della scuola oltre a rendere l’edificio antisismico e con i migliori livelli di efficienza energetica.

I nuovi locali costruiti, oltre alle aule, ospiteranno anche una nuova sala mensa, un piccolo auditorium, un laboratorio, la sala professori. Inoltre tutti i servizi igienici sono stati adeguati alle normative e agli standard attualmente vigenti.

L’edificio, che ospita una parte dell’istituto comprensivo Giovanni XXIII e dell’istituto comprensivo Edoardo De Filippo, è stato riqualificato grazie ad un finanziamento da circa 1.2 milioni di euro del Ministero dell’Istruzione con il cofinanziamento del Comune di Guidonia Montecelio.

“Siamo riusciti a portare a compimento un’opera importante per la circoscrizione di Villanova – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Mario Proietti -. I lavori erano iniziati due anni fa ma abbiamo dovuto imprimere un impulso più energico per concluderli in tempo per l’inizio dell’anno scolastico”.

L’area verde antistante la scuola è stata adeguatamente sistemata dall’Area Ambiente.

“In vista del nuovo anno scolastico ci siamo attivati, in accordo con i Dirigenti Scolastici, per garantire il miglior rientro a scuola possibile per i nostri giovani – aggiunge il sindaco Mauro Lombardo -. Sono ora in corso gli ultimi interventi, emersi nel corso di una riunione svoltasi mercoledì con i vertici di tutti gli Istituti comprensivi di Guidonia Montecelio”.

Città di Guidonia Montecelio