dopo l’edizione del 1952, dove vinse il brano “Notturno perugino”, torna la manifestazione

NEWTUSCIA/UMBRIA – PERUGIA – (Riccardo Frezza 08.09.2023) – Si svolgerà a novembre “La Festa della canzone perugina, dopo oltre settanta anni dall’ultimo festival, la seconda edizione del 2023, dopo il grandissimo successo di consenso e di pubblico ottenuti nello scorso anno.

Nonostante mancano ancora due mesi, per partecipare al Festival, già sono pervenuti moltissimi brani in concorso.

Il bando per la “Festa della canzone perugina 2023”, lanciato dalla Società del Bartoccio e dalla Famiglia Perugina, sta registrando un ampio interesse tra musicisti, parolieri, cantanti, e in generale tra tutti i perugini, suscitando entusiasmo e interesse, in quanto rilancia un aspetto della cultura musicale perugina fin qui trascurata e considerata secondaria, secondo il classico atteggiamento di sottovalutare le proprie produzioni e particolarità.

L’obiettivo dell’iniziativa è quella di dare visibilità e risalto alla produzione musicale e sviluppare sempre più nei cittadini il senso di appartenenza alla città, alla sua specificità culturale, storica, civile.

L’ultimo concorso per una canzone perugina risale addirittura al 1952, quando vinse il celebre “Notturno perugino”, la canzone scritta da Sergio Brugnoli e lanciata a livello nazionale dal noto cantante Rino Salviati, e solo nel 2022, settant’anni dopo, si è celebrata alla Sala dei Notari la Festa della canzone perugina. Il termine “canzoni perugine” intende i brani in dialetto perugino o in lingua italiana, che siano legati alla città di Perugia e al suo Territorio, cioè che abbiano come tema Perugia, i suoi monumenti, la sua storia, i suoi personaggi, oppure canzoni di argomento libero ambientate a Perugia o nel suo Territorio. Il bando per partecipae all’evento è disponibile sulsito www.latramontanaperugia.it, e può essere richiesto a societadelartoccio@gmail.com.

Ovviamente è importante rispettare i termini della scadenza per la partecipazione che è fissata al 1 novembre, dunque ci sono ancora circa due mesi di tempo per creare brani originali e concorrere alla gara per la più bella canzone perugina.

