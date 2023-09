Stefano Stefanini

NewTuscia – VITERBO – Per la rassegna Quartieri dell’Arte 2023, venerdì 8, sabato 9 e domenica 10 settembre 2023 alle ore 21,45 in Piazza Sallupara a Viterbo sara’ rappresentata LA PRIMA MONDIALE A CONVERSATION (ON AN INTERPRETATION OF SCULPTURE) RITO TEATRALE.

La Drammaturgia e’ stata curata da Gian Maria Cervo, da materiali di Apichatpong Weerasethakul con citazioni da Paul Castagno, con la regia di Nicola Bremer, scene e costumi di Wiebke Heeren, con Matteo Bertolotti. Coreografia di Yoris Petrillo, con le Musiche Saga Björklund Jönsson e omaggio a Apichatpong Weerasethakul. La Coproduzione del Festival e’ con Twain e The Mainstream Official.

“A Conversation (On an Interpretation of Sculpture)” si presenta come uno degli appuntamenti più attesi del Festival, opera teatrale in due parti tratto da materiali di Apichatpong Weerasethakul, regista thailandese vincitore della Palma d’Oro al Festival di Cannes nel 2010 con il film “Lo zio Boonmee che si ricorda le vite precedenti”, con drammaturgia di Gian Maria Cervo, citazioni da Paul Castagno (guru americano della scrittura polifonica) e regia di Nicola Bremer, nominato nel 2018 dalla famosa rivista teatrale tedesca THEATER HEUTE miglior artista emergente, per la sua serie teatrale “Selfies einer Utopie”.

Il titolo dell’opera cita materiali di Weerasethakul provenienti da un progetto artistico multi-trans-post-mediale dell’artista (“A Conversation with the Sun”) e più specificamente da un’opera dello stesso artista thailandese che sarà esposta durante il rito.

La drammaturgia di Gian Maria Cervo paragona il processo di modellare un testo alla scultura di una pietra.

L’artista intraprende una conversazione con la materia letteraria, forse addirittura con la materia letteraria di altri artisti, rimuovendo strati superficiali per rivelare un’essenza nascosta, come uno scultore.

Il testo che ha tra i suoi “materiali trovati” frammenti di un’opera elaborata agli albori di ChatGPT da Weerasethakul con l’intelligenza artificiale e con i suoi collaboratori di Kick the Machine, la realtà del grande artista asiatico che ha sede a Chiang Mai, è una conversazione senza tempo tra figure come il regista Apichatpong, il Sole, un Buco Nero, Tilda Swinton e Dalì. Ad essa fa da controcanto una reale conversazione svoltasi in Thailandia tra Gian Maria Cervo e Weerasethakul.

Piazza Sallupara, che ospita l’evento è un luogo suggestivo e appartato di quella che amiamo definire la “Viterbo magica”, un’ area per cui sono transitati la cerchia di Michelangelo Buonarroti, Donato Bramante e figure come Egidio Antonini, Martin Lutero, Annibal Caro e, da ultimo, Federico Fellini.

Proveremo a far rivivere la magia del luogo con un rito che unisce tanti tempi ed epoche in un unico spazio ricorrendo all’arte di Apichatpong Weerasethakul e di Gian Maria Cervo, Nicola Bremer, Wiebke Heeren, Francesco Di Mauro, Saga Bjorklund Jonsson, Loredana Parrella, Yoris Petrillo, Matteo Bertolotti, Valerio Riondino e alcuni giovani interpreti.

Spettacoli 8,9,10 settembre ore 21,45 Piazza Sallupara, Viterbo A CONVERSATION (ON AN INTERPRETATION OF SCULPTURE)

Alcuni momenti delle prove di “A Conversation (On an Interpretation of Sculpture)” in Piazza Sallupara, con sfondo le Scuderie progettate da Donato Bramante per papa Giulio II, oggetto di prossimi interventi ultimativi di restauro.