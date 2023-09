Maurizio Fiorani

NewTuscia – VITERBO – Domenica scorsa é ripartito il Campionato d’Eccellenza Laziale Girone A.

La Faul Cimini di Mr. Massimiliano Nardecchia, ex capitano della Viterbese degli anni d’oro, è stata sconfitta in trasferta per 4-2 sul campo della super favorita Pomezia. I rossoblù di casa sono partiti subito forte e non hanno dato scampo alla compagine Cimina, che ha provato una reazione dopo essere passata in svantaggio per 3-0 pervenendo al 3-2, poi i rossoblù del Pomezia si sono portati sul definitivo 4-2 mettendo al sicuro il risultato.

Domenica prossima i gialloblù cimini ospiteranno al comunale di Vignanello la compagine romana della Luiss Roma, reduce dal pareggio interno per 2-2 con l’Aranova. La compagine dell’Astrea si è imposta in casa allo stadio di Casal Del Marmo per 2-1 sulla Maccarese. I ministeriali, domenica prossima, viaggeranno alla volta del campo dell’Aranova, una partita dal risultato aperto e per nulla scontato.

La compagine dell’Aurelio Antica Aurelio si è imposta per 1-0 tra le mura amiche sul Ladispoli, guidato da Mr.Puccica ex tecnico della Viterbese. Una battuta d’arresto dei rossoblù tirrenici del Ladispoli che, domenica, ospiteranno in casa la formazione dell’Audace 1919, reduce dalla pesante sconfitta interna per 4-0 ad opera della compagine dell’Amatrice Rieti.

L’Amatrice Rieti dopo questo pesante colpo esterno riceverà la visita del Montespaccato, compagine romana che viene dal successo interno all’esordio casalingo per 5-0 sul Pescatori Ostia; una gara che si preannuncia molto vibrante e che porterà sulle tribune molto pubblico ed addetti ai lavori.

Il Citizen Academy Roma ha superato di misura in casa 1-0 il Valmontone. Un successo importante che ha dato fiducia alla formazione capitolina che, domenica prossima, sarà impegnata nella proibitiva trasferta di Civitavecchia, altra big del girone. I neroazzurri tirrenici del Civitavecchia escono indenni con un prezioso pareggio esterno per 1-1 sul difficile campo del Villalba. Un punto che fa morale per la compagine tirrenica che ospiterà il Citizen Academy.

Il Pomezia di Mr. Cristiano Gagliarducci viaggerà alla volta del campo della Pescatori Ostia, una trasferta che si preannuncia insidiosa per i rossoblù del Pomezia, vista la voglia di riscatto dopo il pesante rovescio subito per 5-0 sul campo del Montespaccato.

La Romulea, nobile blasonata, pareggia in casa a reti inviolate con il Campus Eur 1960. I giallorossi della Romulea giocheranno in trasferta sul campo del Valmontone; quest’ultima compagine punterà a riscattare il passo falso dell’esordio per 1-0sul campo della Citizen Academy.

Il Campus Eur 1960, invece, riceverà la visita dell’Aurelio Antica, una gara interessante tra due compagini in cerca di un proprio spazio in questo torneo. Il Maccarese, dopo la sconfitta per 2-1 sul campo dell’Astrea, ospiterà il Villalba che è reduce dal pari interno per 1-1 con il Civitavecchia.

Un girone tutto da decifrare questo raggruppamento girone A dell’Eccellenza Laziale con piazze importanti come Civitavecchia e Pomezia pronte a recitare un ruolo da protagoniste per puntare al salto in Serie D.

RISULTATI DELLA 1° GIORNATA D’ANDATA

POMEZIA-FAUL CIMINI 4-2

ASTREA-MACCARESE 2-1

AUDACE 1919-AMATRICE RIETI 0-4

AURELIA ANTICA AURELIO-LADISPOLI ACADEMY 1-0

CITIZEN ACADEMY-VALMONTONE 1-0

LUISS ROMA-ARANOVA 2-2

MONTESPACCATO-PESCATORI OSTIA 5-0

ROMULEA-CAMPUS EUR 1960 0-0

VILLALBA O.M-CIVITAVECCHIA 1-1

CLASSIFICA

MONTESPACCATO 3 AMATRICE RIETI 3 ASTREA 3 POMEZIA 3 AURELIA ANTICA AURELIO 3 CITIZEN ACADEMY 3

ARANOVA 1 LUISS ROMA 1 CIVITAVECCHIA 1 VILLALBA O.M 1 CAMPUS EUR 1960 1 ROMULEA 1

MACCARESE 0 LADISPOLI ACADEMY 0 VALMONTONE 0 FAUL CIMINI 0 AUDACE 1919 0 PESCATORI OSTIA 0

PROSSIMO TURNO

ACADEMY LADISPOLI-AUDACE 1919

ARANOVA-ASTREA

CAMPUS AURELIO-AURELIO ANTICA AURELIO

CIVITAVECCHIA-CITIZEN ACADEMY

FAUL CIMINI-LUISS ROMA

PESCATORI D’OSTIA-POMEZIA

VALMONTONE-ROMULEA

MACCARESE-VILLALBA

O.M AMATRICE RIETI-MONTESPACCATO