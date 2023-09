NewTuscia – ROMA – Da Canterbury a Roma. È in cammino sulla via della pace il pellegrino Giuliano Maltempi, assistente capo coordinatore della Polizia di Stato in congedo, socio effettivo dell’ANPS – associazione nazionale Polizia di Stato – sezione di Pesaro. E sabato 9 settembre arriverà a Viterbo.

A darne notizia è la consigliera comunale delegata alla promozione della Via Francigena e al Giubileo 2025 Alessandra Croci, che lo accoglierà nella tarda mattinata al monumento al pellegrino a San Lazzaro e il pomeriggio alle 15,30 nella Sala Regia di Palazzo dei Priori, insieme ad altri rappresentanti istituzionali del Comune e della Polizia di Stato.

A fornire ulteriori dettagli è la stessa delegata Croci, che aggiunge: “Giuliano Maltempi è partito lo scorso 22 di giugno da Canterbury. L’arrivo a Roma è previsto a metà settembre. Un cammino importante lungo la Via Francigena, promosso dalla stessa presidenza nazionale A.N.P.S., anche per il messaggio di grande attualità che lo stesso pellegrino sta promuovendo durante il percorso. Un messaggio mediatico legato sia ai conflitti internazionali in atto, sia ai violenti fatti di cronaca, che troppo frequentemente coinvolgono donne e i minori. Lo slogan che lo accompagna – Insieme con il Pellegrino sulla via della Pace – racchiude un grande significato e noi lo condividiamo e rilanciamo”. Previste iniziative in occasione dell’arrivo del pellegrino a Palazzo dei Priori, tra cui l’esibizione del coro della Polizia di Stato di Viterbo, diretto dal maestro Alberto Guerrini, compositore dell’inno a San Michele. Oltre alla consigliera comunale Croci, saranno inoltre presenti rappresentanti della Polizia di Stato di Viterbo, dell’associazione nazionale della Polizia di Stato, tra cui il vice presidente nazionale Donato Fersini, il consigliere nazionale Alfredo Marra, il presidente della sezione di Viterbo Mario Procenesi. Tra il pubblico anche don Flavio Valeri, cappellano provinciale della Polizia di Stato.