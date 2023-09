NewTuscia – VITERBO – “La nomina a presidente dell’Ater della Provincia di Viterbo è per me un onore ed è doveroso ringraziare il Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, e tutti i componenti del Consiglio regionale per la fiducia concessami.

Una sfida importante ed avvincente, viste le difficoltà che sta vivendo, da troppo tempo, l’edilizia residenziale pubblica. Le Ater, sono aziende che lottano quotidianamente con la mancanza di fondi, a fronte di canoni molto spesso bassi ed a volte non riscossi, mentre devono preservare il bilancio.

Certamente, va rivista la legge regionale che regola i canoni: è giusto tutelare le fasce più deboli della popolazione (del resto, la nostra “missione” è proprio questa), salvaguardare chi non ha un reddito o percepisce solo una pensione minima, ma è legittimo pretendere un canone adeguato – anche se non pari a quello di mercato – da chi ha un reddito più alto.

Personalmente, lavorerò da subito, raccordandomi con la Regione Lazio e con i Ministeri di competenza, per cercare di ottenere fondi per la ristrutturazione degli immobili Ater, ma vanno assolutamente trovate nuove strade e nuove forme di finanziamento per la crescita ed il consolidamento dell’Ater di Viterbo.

Ho molte idee e verificherò sul campo, quotidianamente, quante di esse siano realmente applicabili, quante potranno garantirci nuovi flussi finanziari e quante saranno impraticabili.

Ringrazio il Direttore generale, avvocato Fabrizio Urbani, che in questi anni ha svolto un lavoro prezioso e, in particolare, tutti i dipendenti, che, anche se in formazione alquanto ridotta, hanno saputo affrontare e risolvere problemi tecnici ed economici: sono certo che potrò contare sul loro apporto anche per tutte le sfide future”.

Diego Bacchiocchi, presidente dell’Ater di Viterbo.