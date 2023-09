NewTuscia – TERNI – L’attività info-investigativa della DIGOS della Polizia di Stato di Terni ha portato ad individuare due persone, che si sono rese responsabili, in due diverse occasioni, di comportamenti illegittimi all’interno dello Stadio Liberati di Terni.

La denuncia è scattata per un tifoso del Bari, in occasione dell’incontro Ternana-Bari, di domenica 3 settembre, quando ha acceso, durante la partita, due fumogeni nella gradinata del Settore Ospiti; il 46enne, residente a L’Aquila e con precedenti penali, è stato anche sanzionato al pagamento di 100 euro e per lui è in corso la procedura dell’applicazione del DASPO.

Un tifoso della Ternana è stato invece sanzionato, sempre al pagamento di 100 euro, per aver esposto uno striscione non autorizzato in occasione dell’incontro Ternana-Sampdoria del 19 agosto scorso. Il giovane, un 27enne residente a Montecastrilli, all’ingresso in campo delle due squadre, per circa 6 minuti, aveva esposto uno striscione di 10 metri per 1, all’interno del parterre della Curva Nord, senza aver ottenuto preventivamente l’autorizzazione del GOS, il Gruppo Operativo per la Sicurezza.