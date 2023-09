NewTuscia – ACQUAPENDENTE – Nell’ultima seduta di consiglio comunale, la Sindaca Alessandra Terrosi approfondisce alcune tematiche fatte emergere dal consigliere di minoranza Alessandro Brenci: “Quanto rilevato dallo stesso”, sottolinea, “in sede di approvazione del bilancio preventivo in merito ad una determinata somma imputata ad un capitolo di bilancio diverso da quello corretto, facente capo alla stessa missione, si fa notare che con variazione di bilancio Delibera Giunta Comunale n°62 veniva assegnata la somma al corretto capitolo riferita al 2024 e quindi non esecutiva, e la Delibera veniva ratificata nella seduta consiliare del 17 Giugno, si fa inoltre notare che ai sensi del TUEL articolo 175 spostamenti di somme all’interno della stessa missione possono essere effettuati con Determina del responsabile del procedimento e che il Consiglio Comunale ha competenza ad approvare un documento che non prevede il dettaglio dei capitoli ma che si ferma al macro aggregato del programma”.

I Consiglieri di minoranza Alessandro Brenci e Domitilla Agostini vengono nominati membri della Commissione comunale per la formazione e l’aggiornamento degli Albi dei Giudici Popolari delle Corti di Assise e delle Corti di Assise d’Appello.