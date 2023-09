NewTuscia – VITERBO – Nell’ambito dei quotidiani servizi di controllo del territorio da parte delle pattuglie della Polizia di Stato della Questura di Viterbo sono stati segnalati diversi episodi rilevanti sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica accaduti in un bar. In particolare, è stata accertata un’aggressione iniziata all’interno del pubblico esercizio e poi terminata all’esterno, con ferite gravi ai danni della vittima.

L’autore del vile gesto è stato celermente identificato da personale della Squadra Mobile e poi sottoposto alla misura di prevenzione del DASPO Willy. Da successivi approfondimenti effettuati dagli operatori della Divisione Polizia Amministrativa è emerso che presso il suddetto locale erano state rilevate già nel recente passato violazioni riguardanti la somministrazione di bevande alcoliche a minorenni ed il mancato rispetto delle autorizzazioni comunali per l’espletamento di spettacoli di intrattenimento musicale.

Il Questore di Viterbo ha disposto così nei confronti del titolare del bar la sospensione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande per un periodo di sette giorni, ai sensi dell’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza. L’adozione della misura non riveste una funzione prettamente sanzionatoria, ma piuttosto si pone la finalità di impedire il ripetersi in futuro di ulteriori situazioni di pericolosità sociale per tutelare al meglio la sicurezza dei cittadini.

Continueranno anche nelle prossime settimane le attività di controllo indirizzate ai locali pubblici, con un occhio particolare dedicato a quelli frequentati dai giovani soprattutto nei weekend.