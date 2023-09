Questa mattina le celebrazioni per l’80° anniversario

NewTuscia – GROTTAFERRATA – Sono passati 80 anni dall’8 settembre 1943, giorno dell’Armistizio di Cassabile, con il quale l’Italia cessò la sua alleanza con la Germania nazista dando successivamente inizio alla Resistenza e alla guerra di liberazione. Poche ore prima dell’ufficialità, i bombardamenti alleati colpirono duramente numerose città, tra le quali anche Grottaferrata. Quel giorno e nel corso degli eventi bellici successivi persero la vita 37 concittadini nelle frazioni di Poggio Tulliano e di Valle Violata.

Le celebrazioni di questa mattina a Palazzo Consoli sono state dedicate alla loro memoria. Presenti il Sindaco e l’Amministrazione comunale, i Sindaci e i rappresentanti delle istituzioni del territorio, le autorità religiose, civili e militari, le associazioni, gli uffici comunali e numerosi cittadini.

In occasione di questo importante anniversario, l’epigrafe di Squarciarelli con i nomi dei caduti realizzata dopo la fine della Seconda guerra mondiale, divenuta quasi illeggibile a causa dei segni del tempo, è stata finalmente restaurata. Un’opera promossa dall’Amministrazione comunale su impulso della Consulta della Cultura di Grottaferrata.

“Il restauro dell’epigrafe è un atto che la nostra Amministrazione ha reputato dovuto e necessario – ha detto il Sindaco Mirko Di Bernardo di fronte ai partecipanti –, per preservare e raccontare alle generazioni del presente e del futuro la storia della nostra città, i suoi momenti più bui, l’unità e la coesione dei nostri concittadini di fronte alle peggiori difficoltà e al dolore per la perdita dei propri cari. Oggi ricordiamo anche la loro forza d’animo, il loro senso di comunità e il loro contributo fondamentale nel ricostruire laddove le bombe avevano distrutto. Desidero ringraziare la Consulta della Cultura e in particolare Stefano Paolucci per aver favorito questa importante opera di recupero”.

“Ringrazio tutti i Sindaci e i rappresentanti dei Comuni del nostro territorio – ha concluso il Sindaco –, le forze dell’ordine, le associazioni, gli uffici comunali, i cittadini e le cittadine che hanno partecipato condividendo con noi il ricordo e la commemorazione dei caduti dell’8 settembre.