NewTuscia – MONTEFIASCONE – La ASD La Carrareccia in collaborazione con Caprio 1906 organizzerà a Montefiascone e Viterbo l’edizione n° 11 della cicloturistica per bici d’epoca.

Sabato 16 Settembre alle ore 09.00 apertura stand e area per iscrizioni e consegna pacco gara. Poco dopo l’apertura della mostra “Il ciclismo in Tuscia” presso il negozio Caprio 1906 partenza della pedalata “Tuscia Gravel dei due laghi” (Bolsena e Mezzano). Colazione per l’occasione offerta ai partecipanti. Alle ore 17.00 chiusura stand ed area per iscrizioni con consegna pacco gara della ciclostorica. Dalle ore 17.30 alle ore 19.30 Convegno alla Rocca dei Papi su “Cicloturismo e ciclismo d’epoca. Presente e prospettive future”. Tre le domande che si porranno gli organizzatori: 1) Come possiamo organizzare un evento nel futuro ? 2) Come possiamo attirare più cicloturisti nel nostro territorio ? 3) Come possiamo imparare dai progetti innovativi nelle Provincie di Roma, Latina e Frosinone ? Relatori Domenico Bartolomucci (Frosinone), Luca Gargiulo (Latina), Carmine Papa (Roma), Marco Cerica (Viterbo). Dalle ore 21.00 “80’s party” presso bar Vittoria Piazzale Roma (serata di musica, gastronomia, intrattenimento in stile anni ‘80”. Domenica 17 partenza XI° Edizione dell’evento cicloturistica d’epoca. Alle ore 07.00 apertura stand e area iscrizioni a Piazzale Roma. Alle ore 08.30 partenza percorso “Tuscia” (Km 105) dal Piazzale Roma. Alle ore 09.00 partenza percorso classico (Km 54) dal Piazzale Roma. Alle ore 09.30 partenza percorso “Bike e Boat” Km 30 dal lungolago di Montefiascone. Ritorno previsto attraverso il lago in barca da Bolsena (bici trasportate al lungolago di Montefiascone). Dalle ore 12.00 alle ore 17.00 arrivo dei partecipanti in Piazzale Roma. Dalle ore 13.00 pasta party per i partecipanti e gli accompagnatori presso l’Enoteca Provinciale Tuscia – Rocca dei Papi. Alle ore 17.00 Rocca dei Papi premiazioni.