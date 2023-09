Gaetano Alaimo

NewTuscia – VITERBO – Il Comune di Viterbo ricorre al Tar contro il parere favorevole della Regione, espresso il 20 giugno scorso, a favore dell’ampliamento della discarica di Monterazzano a servizio di tutto il Lazio.

La sindaca Chiara Frontini, stamattina, nel corso di una conferenza stampa svoltasi nel suo studio, insieme ai consiglieri comunali Luigi Gioiosi (delegato al contenzioso) e Giancarlo Martinengo, ha ufficializzato la decisione di ricorrere al Tar contro un atto “endoprocedimentale” espresso dalla Regione Lazio, in attesa della decisione finale della terza conferenza dei servizi sul tema, ancora non convocata. E’ stato dato mandato all’avvocato Simone Martinetti, umbro ed esperto di tematiche ambientali, di ricorrere al Tribunale amministrativo regionale.

“Nei vari consigli in cui si è parlato dell’autorizzazione del nuovo invaso T4 alle Fornaci – ha esordito la sindaca – tra le varie strategie che si potevano mettere in campo, mi preme informarvi che l’amministrazione comunale ha deciso di incaricare un legale di costituirsi al Tar per impugnare il parere della Regione Lazio del 20 giugno 2023 che condanna Viterbo ad essere discarica di tutta la regione”. E’ una sindaca decisa ad andare fino in fondo, contro tutto e tutti.

La direzione regionale rifiuti, il 20 giugno scorso, come ricorda Frontini, “dà il suo assenso al nuovo invaso da 960 mila metri cubi pari a un milione e 100 mila tonnellate sul fabbisogno dell’intera regione”. In altre parole: bocciato ogni parere contrario del consiglio comunale ed ignorate, fino ad ora, tutte le intenzioni ufficiali ed i buoni propositi anche dei gruppi di centrodestra in Comune, in particolare di FdI, che in Regione sono al governo. Una sindaca coraggiosa, è giusto ammetterlo, che più volte ha ricordato le rassicurazioni del presidente della Regione Lazio Rocca che, fino ad ora, si sono rivelate solo chiacchiere.

“Questo parere favorevole del 20 giugno è per noi lesivo della capacità di programmazione – ha continuato la sindaca Frontini – ed il consiglio comunale ha votato all’unanimità una mozione che conteneva delle considerazioni di carattere tacnico molto puntuali: crediamo che questo parere sia in contrasto con la stessa programmazione regionale del Piano rifiuti perché la programmazione si basa su quella fatta dagli Ato provinciali. Sulle necessità provinciali e non regionali”.

La scelta di impugnare un atto endoprocedimentale, ossia preparatorio della prossima conferenza dei servizi, è per Chiara Frontini un atto forte e chiaro perché il parere della Regione è “lesivo degli interessi della programmazione dell’amministrazione in tema di rifiuti e del territorio” in generale. E la battaglia della sindaca andrà avanti anche se arriverà la decisione ufficiale delle conferenza di procedere con la costruzione del nuovo invaso T4: “Nella delibera dell’altro ieri è stato dato incarico al legale, se arriverà anche la decisione favorevole della conferenza dei servizi al nuovo invaso – precisa la sindaca – di ricorrere anche contro di essa”.

La sindaca parla di un “atto forte” come “forte è stato il segnale dato da tutto il consiglio comunale” contro la nuova discarica “imposta” dalla Regione Lazio. Ora saranno i consiglieri regionali del territorio, Daniele Sabatini e Valentina Paterna di FdI su tutti, essendo in maggioranza con il presidente Rocca, ma anche Enrico Panunzi (Pd) ad avere la maggiore responsabilità d’azione per spingere la Pisana a ripensarci. “Si sono già espressi nel consiglio comunale convocato contrari al maxi invaso”, precisa ancora la sindaca.

Vedremo se, prima della conferenza dei servizi, ci saranno novità difficili ma non impossibili se il territorio farà davvero quadrato.