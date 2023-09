NewTuscia – VITERBO – La cerimonia inaugurale del Torneo è stata aperta dalla presentazione delle autorità e dai ringraziamenti del Presidente del Comitato, Ottavio Maria Capparella. È proseguita poi con la benedizione impartita da Don Pino e, dopo aver intonato l’inno d’Italia, si sono disputate le prime due partite del girone A.

Nella prima, la formazione di Pianeta Giustizia – campione in carica della II edizione – ha fatto intendere che sarà difficile strapparle il titolo: si è immediatamente portata sul 2 a 0 con reti di BARBACCI e SINATRA. Sul finire dei primi venti minuti di gioco, l’Ass. Nazionale Aviazione dell’Esercito sez. Muscarà è rientrata in partita con un gol di VIVARELLI che ha approfittato di un retropassaggio di un difensore di Pianeta Giustizia e ha siglato il 2 a 1. Al rientro in campo,

l’Aves sembrava decisa a voler riequilibrare le sorti dell’incontro, due le occasioni sfiorate in cui il portiere QUAGLIA si è opposto al pareggio.

Al 10° minuto momento storico per il Torneo: la panchina Aves chiama il cambio e a fare il suo ingresso in campo, per la prima volta dall’istituzione del torneo, un’atleta, CHIAVOLINI Maria Chiara, decisamente influente la sua presenza.

Finale di gara combattuto in cui SINATRA realizza il 3 a 1 e sembra poter chiudere il match. Ma all’ultimo giro di lancetta, prima VIVARELLI realizza il 3 a 2, poi Quaglia compie un nuovo miracolo e devia un tiro maligno.

Nel girone B la Polizia di Stato ha avuto la meglio sull’Università della Tuscia con uno schiacciante 5 – 2. Sul verde, tra le fila della Polizia, anche il Questore di Viterbo Fausto VINCI.

Pronti via e subito Unitus in vantaggio. La reazione della Polizia non si fa attendere e FARNETTI ribalta il risultato. Nella seconda parte, con il ritmo visibilmente calato, ne ha approfittato la Polizia che, nel giro di due minuti, con due tiri da lontano di MACCIONI e SASSARA si è portata sul 4 a 2. PEZZATO allo scadere mette la sua firma sulla manita.

PIANETA GIUSTIZIA – A.N.A.E. SEZIONE MUSCARA’ VT 3 – 2

Pianeta Giustizia: Quaglia, Mariottini, Viti, Negro, Sinatra, Cesarini, Ricci, Pagani, Barili, Barbacci, Trippanera.

All. Mecarini.

A.N.A.E. Sez. Muscarà: Giuliani, Ingrosso, Brancadoro, Arena, Di Meo, Aquilani, Vivarelli, Lacchini,, Muscas, Ciccone, Rossi, Gtti, Sabatino, Roncoloni, Chiavolini.

All. Cherchi.

POLIZIA DI STATO – UNITUS 5 – 2

Polizia di Stato: Musolino, Costanzo, Maccioni, Ruzzi, Falaschi, Pezzato, Sassara, Cilli, Vinci, Farnetti, Pierini, Pepponi, Santi, Lucarelli, Asciutti.

All. Lucarelli.

Università della Tuscia: Toti, Itro, Civitelli, Poggiaroni, Fosci, Caldarelli, Polleggioni, Castrini, Spolverini, Navini.

All. Febbraro