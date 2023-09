NewTuscia – VITERBO – “In occasione dell’avvicendamento del comando scuola marescialli dell’aeronautica militare intendo augurare i migliori auguri di buon lavoro al nuovo comandante Gianluca Spina.

Il nuovo comandante, che già conosce molto bene la realtà che andrà a guidare avrà un compito molto importante e potrà contare su tutto il supporto istituzionale che potrò fornire e soprattutto sul sostegno alle attività necessarie alla scuola e all’aeroporto militare.

Vorrei inoltre ringraziare per gli anni di serio e qualificato servizio il Colonnello Sandro Cascino che lascia la scuola marescialli e l’aeroporto militare per un incarico a Roma. Il lavoro portato avanti dal Colonnello Cascino è sotti gli occhi di tutti e gli va reso merito dell’impegno profuso in questi quasi quattro anni. Sono certo che porterà la sua professionalità e capacità anche nel nuovo incarico.”

Cosi in una nota l’On. Mauro Rotelli, parlamentare di Viterbo e Presidente della Commissione Ambiente, territorio e Lavori Pubblici della Camera dei Deputati.

“Rinnovo pertanto ad entrambi i miei migliori auguri di buon lavoro ed auspico che tutte le azioni che saranno portate avanti continueranno ad essere svolte nell’interesse di una scuola come quella di Viterbo che è un’eccellenza a livello nazionale.”