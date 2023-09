NewTuscia – ORTE – Riceviamo e pubblichiamo.

Orte farà da sfondo al prossimo “Incontro internazionale dei Citizens’ Panel”, in programma dall’8 al 12 settembre. Questo evento significativo segna un momento cruciale nel progetto FACES – Fostering a Civic European Solidarity, un’iniziativa finanziata dall’Unione Europea attraverso il Programma Europa dei Cittadini con l’obiettivo principale di dare maggiore potere ai cittadini europei rafforzando al tempo stesso l’unità dell’UE di fronte alle sfide contemporanee.

In un’epoca caratterizzata da rapidi progressi tecnologici nella comunicazione e nei media, il progetto FACES riconosce i pericoli posti dalla diffusione della disinformazione e della propaganda. Di conseguenza, il progetto cerca di coinvolgere attivamente i cittadini in dialoghi costruttivi su questioni cruciali dell’UE.

L’incontro internazionale fungerà da piattaforma inclusiva per coinvolgere i cittadini in dibattiti su argomenti vitali legati all’UE. Questi comprendono questioni come la partecipazione dei giovani, la cittadinanza attiva, la comunicazione trasparente dell’UE, l’alfabetizzazione mediatica e i preparativi per le elezioni europee del 2024.

Questo evento riunirà partecipanti provenienti da diverse organizzazioni partner, mettendo in comune le loro competenze e intuizioni. Queste organizzazioni includono: l’Associazione ospitante Veramente Orte (IT); l’Associazione Coordinatrice del progetto VAMOS (CY); Associazione EKE ry (FI); Associazione Balcani (EL); Comune di Pedreguer (ES); Comune di Miroslav (CZ); Centro di Sviluppo della Vojvodina (RSB); Comune di Amt Trittau (DE); Associazione “Comunicazione Intelligente!” (LT).

L'”Incontro internazionale dei Citizens’ Panels” promette di essere un forum dinamico e inclusivo. Qui i cittadini saranno incoraggiati a condividere le loro diverse prospettive, a partecipare a un dialogo costruttivo e, in ultima analisi, a contribuire a plasmare il futuro dell’Europa. Coinvolgendo attivamente i cittadini comuni nei processi democratici e promuovendo l’unità, questo evento incarna i principi fondamentali alla base del progetto FACES e del Programma Europa dei Cittadini.