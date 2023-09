NewTuscia – CIVITA CASTELLANA – Portraits of sport è un progetto fotografico dedicato allo sport e ai suoi ideali, al talento e alla tenacia dei suoi protagonisti.

La mostra raccoglie i ritratti di alcuni grandi campioni dello sport italiano realizzati da un grande fotografo: Fabio Lovino.

Insieme ai ritratti, le storie. Il racconto del percorso e delle sfide superate per raggiungere difficili traguardi.

Fabio Lovino, noto per aver immortalato tante star del cinema italiano come Nanni Moretti, Marco Bellocchio, Margherita Buy (solo per citarne alcuni) e internazionale come David Lynch, Robert De Niro, Martin Scorsese, Tilda Swinton, ha fotografato anche molti sportivi realizzando diverse copertine per importanti testate come Sportweek, Vanity Fair, iO Donna, Sette, Max. Sono alcune delle foto che vediamo in questa mostra, che non vuole essere una «hall of fame» quanto piuttosto un omaggio dell’autore allo spirito dello sport. Campioni, atlete e atleti immortalati al di fuori dei campi sportivi oppure con la loro divisa ufficiale mentre posano per “lo scatto del maestro” che li ritrae come star. C’è anche la danza, una grande passione dell’autore catturato dall’estetica e dalla plasticità dei corpi in movimento. Una passione che si riflette nel suo stile: Fabio Lovino, nonostante sia un ritrattista, non ama le foto «ferme». Forse perché la sua energia personale si riflette nel suo modo di fotografare e nella carica che riesce a trasmettere. Così nelle foto dell’autore il ritratto di un atleta rivela il suo viaggio unico, il suo tratto distintivo, la sua personalità eccezionale, la cui influenza si estende ben oltre lo sport.

La fotografia in questo ultimo secolo ha sicuramente fornito allo sport uno strumento importante per costruire la popolarità delle sue stelle. Fermando in uno scatto la specificità di un gesto o i tratti di un volto il fotografo consegna l’immagine dell’atleta all’immaginario collettivo, per diventare iconografia del mito. Simbolo di una cultura e della sua società, l’atleta è da sempre fonte di ispirazione. Attraverso il suo talento e carisma riesce a raggiungere e trasmettere al pubblico valori ed ideali che fanno dello sport uno dei più grandi strumenti di innovazione e di inclusione sociale, oltre che di benessere.

Per realtà come Sport Senza Frontiere lo sport è lo strumento formidabile di lotta all’esclusione, in particolare dei minori più svantaggiati delle nostre città e di costruzione di società più giuste e aperte. Gli scatti di Lovino aiutano a veicolare questo messaggio ed è con questa intenzione che Sport Senza Frontiere promuove ed organizza questa mostra, con l’occasione dell’Acea Run Rome The Marathon del 19 Marzo.

Fabio Lovino con “Portraits of sport” ci regala bellezza ed emozioni.

E non possiamo che sorridere commossi di fronte alle stupende fotografie di Gianluca Vialli, omaggio dell’autore al grande calciatore recentemente scomparso, al quale questa mostra è dedicata.

Roberta de Fabritiis

Portraits of Sport

Fotografie di Fabio Lovino

Fabio Lovino

La passione per l’immagine

Nato e cresciuto a Roma, Fabio Lovino ha sviluppato una precoce passione per l’immagine che ha dato forma al suo innato talento creativo e gli ha permesso di affermarsi come fotografo. La sua energia coinvolgente e la sua spontaneità e capacità di entrare in relazione con le persone lo avvicinano al ritratto, dove queste qualità sono fondamentali per creare un rapporto intimo con chi sta davanti all’obiettivo.

Agli inizi Lovino, grande appassionato di musica, sceglie di lavorare con jazzisti e rockstar realizzando le copertine di molti dischi in Italia e all’estero: Mark Knopfler (Dire Straits) e Morrissey (Smiths), Elisa, Renato Zero, Fiorella Mannoia, Caparezza, Allevi, Max Gazzè sono tutti passati davanti al suo obiettivo.

Negli anni però la magia del cinema cattura la sua attenzione e comincia a collaborare con le più importanti testate nazionali ed internazionali realizzando più di 130 copertine con ritratti delle grandi star del cinema. iO donna, Max, Elle, Vogue Pelle, Vanity Fair, Venerdì, Sportweek, Rolling Stone, Sunday Times Mag hanno pubblicato i suoi ritratti di De Niro, Al Pacino, Benicio del Toro, Terry Gilliam, Martin

Scorsese, Sophia e F.Ford Coppola, William Dafoe, Isabelle Huppert, Tilda Swinton, David

Cronemberg, Ridley Scott, David Linch, Marco Bellocchio, Bernardo Bertolucci, Nanni Moretti e molti altri. Davanti all’obiettivo di Fabio Lovino sono passati i più grandi registi, attori, attrici degli ultimi 30 anni.

Le sue fotografie sono state usate per campagne di brand famosi come Stone Island, Guru, L’Oreal, Flos e anche per campagne istituzionali per l’Accademia di Santa Cecilia, la Regione Lazio, la Regione Lombardia.

TV e DOCUMENTARI

Per Lovino l’immagine non è solo fotografia, come regista dirige e produce cortometraggi e documentari.

Nel 2000 produce per la TV Pop Life con artisti italiani e internazionali

Nel 2009-10 realizza Photocall 10 ritratti delle più famose attrici italiane per Fox Life e Sky

Nel 2015 il documentario Mothers e Shine Happy People in onda su SkyArte

Nel 2019 il suo Backliner (prodotto da SkyArte) apre il Festiva del Cinema di Roma Nel 2014 sempre Sky Arte gli dedica una monografia nella serie Fotografi

LIBRI e MOSTRE

1993 Il Cinema Italiano Roma Palazzo delle Esposizioni

1998 Rock e cinema (Palalido Milano)

Eurogeneration le nuove generazioni europee libro e mostra (Contrasto)

Le stazioni del parco libro e mostra sull’Auditorium-Fondazione Musica Per Roma (Contrasto)

A riveder le stelle mostra sul cinema italiano (Mondadori)

Italian Cinema mostra,Castello di Carlo V, Monopoli

2011 Romanzo Criminale libro (Sky Mondadori)

Una Festa mobile mostra Milano Spazio Forma e Roma Casa del Cinema

The coast of Utopia libro di M. Tullio Giordana (teatro stabile Torino)

An instant out of time mostra Exp’ostia, Roma

2013 Portaits libro (Damiani editore) e mostra Festival del Cinema di Venezia, Auditorium di Roma e Los Angeles Istituto di Cultura Italiano 2015 Imbizzariti libro (Contrasto editore)

2015 Mothers libro (Peliti editore) e mostra a Milano (Stazione Centrale Binario 21)

2021 Leonardo libro Luxvide/Sony, USA