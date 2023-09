NewTuscia – PORANO – C’è anche Porano tra i nove Comuni dell’orvietano destinatari dei fondi erogati La biblioteca comunale di Porano, inclusa tra quelle con dotazione libraria fino a 5000 volumi, ha recentemente ottenuto un contributo di oltre 1.800 euro che le consentirà di arricchire la propria offerta culturale potenziando specifici settori. Si tratta di fondi erogati dal Ministero della Cultura, direzione generale biblioteche e diritto d’autore, rivolti all’implementazione del patrimonio librario delle biblioteche e Porano è uno die nove Comuni dell’Orvietano destinatari di queste risorse.

“La biblioteca – dichiara il Sindaco Marco Conticelli – costituisce da tempo un punto di riferimento importante per i cittadini soprattutto per i bambini della scuola dell’infanzia e della primaria verso i quali costruisce progetti durante tutto l’anno scolastico grazie alla competenza del gestore e della bibliotecaria Emanuela Olimpieri”. Solo qualche giorno fa, ricorda sempre Conticelli, l’amministrazione comunale ha inaugurato all’interno della biblioteca “L’Angolo di Roberta”, uno spazio dedicato alla concittadina Roberta Trucca prematuramente scomparsa. “Un dolore – dice il Sindaco – che ha colpito i familiari ma anche un’intera comunità per la quale Roberta si è spesa molto attraverso una costante e concreta partecipazione al mondo dell’associazionismo. I familiari di Roberta, amante di storia dell’arte e della cultura in generale, hanno voluto donare alla biblioteca i suoi volumi di pregio”. (ptn 598/23 12.15)

(consultabile a https://www.provincia.terni.it/portal/web/guest

facebook https://www.facebook.com/provincia.ufficiostampa/

twitter https://twitter.com/provterni