Stefano StStefanini

NewTuscia – ORTE Si terrà questo pomeriggio alle ore 17,30 presso la Sala Conferenze del Palazzo Vescovile di Orte la Conferenza del medievalista prof. Franco Cardini “Ridere nel Medioevo” per il ciclo di Conferenze “Ridere tristemente e lietamente morire”.

Su questo argomento il prof Cardini, oltre ad altri saggi sull’argomento ha pubblicato sul quotidiano Avvenire del 24 agosto 2012 un articolo, ripubblicato dal “Centro culturale Gli scritti” nel luglio 2015

Nel Medioevo, sono ancora in molti a pensarlo, c’era poco da ridere. Nel suo “romanzo giallo-parastorico” Il nome della rosa, Premio Strega 1981, Umberto Eco proponeva la costruzione di un mondo “medievale” fondato su forti opposizioni (ortodossia ed eresia, virtù e peccato, libertà e costrizione) e incentrato sulla lotta tra un frate inquisitore e a sua volta inquisito, un francescano pieno di dubbi e di umanità, e un mistico benedettino tutto d’un pezzo, convinto non solo che ufficium monachi est lugere ma che tutto quel che abbia nel mondo a che fare col riso e il ridere sia frutto della contaminazione diabolica e che per questo anche le opere delle auctoritates antiche, se e quando parlano del riso e del ridere, vadano occultate e distrutte a qualunque costo: anche a quello di uccidere.

Il prof. Franco Cardini. Foto Rinascimento Culturale.

Sempre il prof. Cardini: “Con il terribile monaco Jorge da Burgos, sembra nelle pagine di Eco che sia l’intero Medioevo verticale e teologico, dogmatico e reazionario a venir condannato in quanto radice di un modo pauroso e irrazionale di concepire il cosmo e la cultura: evidentemente contrapposto alla libertà del quale è paladino Guglielmo da Baskerville, trasparente pseudonimo di un Guglielmo d’Occam promosso a promotore e profeta della Modernità”…

Il prof. Cardini sostiene altresì’ che “Nell’austero e “buio” Medioevo si rideva eccome. Molti studiosi hanno proposto un Medioevo faceto, allegro, ridanciano, magari perfino scollacciato, del quale i testi ci lasciano molte e inequivocabili memorie.

Il ridere e il riso disponevano (e del resto dispongono ancora) di un campo semantico tanto ampio quanto ambiguo: da un paesaggio che può essere “ridente” e come tale ispirare un misto di serenità e di commozione, a un essere umano o un animale o a una situazione che, visti come “ridicoli” da chi li osserva, sono in sé penosi quando non addirittura tragici; dal dolce o suadente “sorriso”, che può essere strumento di consolazione ma anche di tentazione, all’aperta e liberatoria “risata” che però può sconfinare nella minaccia o, appunto, nell’“irrisione” e nella “derisione”; e confinavano (confinano) con altri campi semantici, dall’allegria alla facezia all’espressione esterna di un mutamento nell’equilibrio di quegli “umori” che presiedevano alla vita fisiologica dell’uomo (da qui il termine “umorismo”) allo stesso “divertimento” inteso come qualcosa che induce a “divergere” da più serie e importanti cure.

“Dalla tradizione antica, ispirata alla Bibbia e ai classici, i dotti del Medioevo traevano la conclusione che vi erano un ridere buono e uno cattivo; il sorriso di Dio, di Maria e degli angeli e lo sghignazzare scomposto dei demoni; che vi fossero modi, tempi e luoghi in cui il ridere era positivo e salutare e altri in cui era illecito e diabolico. Del resto, analogo statuto riguardava il contrario del riso, il pianto. Ma siamo poi sicuri che riso e pianto siano due opposti? Non si dice forse “ridere fino alle lacrime”? Del riso e del ridere discute spesso Dante Alighieri, al quale dobbiamo questa splendida definizione: «E che è ridere se non una corruscazione de la dilettazione de l’anima, cioè uno lume apparente di fuori secondo sta dentro?» (Convivio III, VIII, 11).

Questo subitaneo risplendere (la “corruscazione”) di uno stato d’animo già positivamente predisposto (la “dilettazione”) poteva evidentemente dipendere da un’innata inclinazione dell’animo, secondo gli influssi delle costellazioni e dei pianeti.

Metodo privilegiato dell’arte del far ridere, del provocare un riso consolatorio o liberatorio nel Medioevo era quello di servirsi di parole e mezzi inattesi: ad esempio pronte e facete risposte che potevano risolvere una situazione magari pericolosa o penosa. Si tratta spesso di racconti o di vere e proprie barzellette.

La Conferenza di Franco Cardini ad Orte metterà in luce i caratteri di brani di vita dell’evo medio comunque riconducibili all’allegria e alla facezia, descritti dalle fonti letterarie e storiche dell’epoca.

Alcuni brevi cenni biografici del medievalista tratti dall’Enciclopedia Treccani.

Il prof. Franco Cardini è uno dei maggiori storici italiani del Medioevo. Dopo la laurea in Lettere conseguita presso l’Università di Firenze, per breve tempo è stato professore di scuola superiore e poi ha insegnato in diverse università tra cui quelle di Middlebury, Barcellona e Bari, da ultimo ha insegnato Storia Medievale presso l’Università di Firenze.

Specializzato nello studio del Medioevo, si è occupato soprattutto di crociate, di pellegrinaggi e di rapporti tra la cristianità e l’Islam.

Tra i suoi numerosi libri si ricordano: La vera storia della Lega lombarda (1991); Noi e l’Islam: un incontro possibile? (1994); Alla corte dei papi (1995); L’avventura di un povero crociato (1997); Gerusalemme (2012); L’appetito dell’imperatore. Storie e sapori segreti della Storia (2014); entrambi nel 2015, Andare per le Gerusalemme d’Italia e Un uomo di nome Francesco; nel 2016, Il califfato e l’Europa. Dalle crociate all’ISIS: mille anni di paci e guerre, scambi, alleanze e massacri , L’Islam è una minaccia. Falso! , Onore e Samarcanda. Un sogno color turchese; nel 2017, Dunkerque. 26 maggio-4 giugno 1940: storia dell’operazione Dynamo (con S. Valzania), La congiura. Potere e vendetta nella Firenze dei Medici (con Barbara Frale) e La Via della Seta. Una storia millenaria tra Oriente e Occidente (con A. Vanoli); Andalusia (2018); Praga (2020); nel 2021, Le dimore di Dio. Dove abita l’eterno e L’avventura di un povero cavaliere del Cristo; Le vie del sapere (2023).

Per i suoi studi ha ricevuto numerosi riconoscimenti. Dal 1994 al 1996 è stato membro del Consiglio d’amministrazione della RAI. È stato fondatore della rivista Percorsi, collabora con il quotidiano Avvenire e dal 2012 fa parte del comitato scientifico della rivista Eurasia.