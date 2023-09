NewTuscia – VITERBO – Laterza stagione in Lega Pro è sotto il segno del doppio diamante

Il ritorno di Umbro Italia nel calcio professionistico si concretizza con la sponsorship del Monterosi Tuscia Football Club, società che si appresta a disputare la sua terza stagione nel campionato di serie C.

Il Monterosi sta facendo passi da gigante sotto la guida del presidente Mauro Fusano e dell’amministratore delegato Anthony Aliano, estremamente attenti alla ricerca dei giovani talenti più interessanti nel panorama italiano.

Si tratta di un accordo biennale grazie al quale l’iconico brand inglese vestirà la prima squadra – e tutte le formazioni giovanili – del club guidato da Fabrizio Romondini, mister con un passato da calciatore nella Roma. Nello staff anche Marco Ascenzi, allenatore in seconda, i preparatori atletici Maurizio Baldini e Simone Bonacquisti, e Morgan Croce preparatore dei portieri.

Umbro Italia collabora con il Monterosi proprio nell’anno in cui il club ha accolto nella sua rosa Filippo Palazzino, nuovo attaccante biancorosso e già ambassador di Umbro Italia per le collezioni football e lifestyle.

Presentati i tre kit, disegnati da Umbro Italia, che i calciatori indosseranno per le partite al “Gaetano Bonolis” di Teramo, stadio che ospiterà la squadra del Monterosi per la stagione 2023/2024.

La HOME jersey è ispirata al campionato 96/97 del Manchester United che riporta nel pattern utilizzato sulle maniche il segno distintivo che unisce i due team, ovvero la fede per i colori del bianco e del rosso, esaltati dal morbido tessuto mesh, traspirante e antiodore, con il logo Umbro in hd e il qr code che rimanda al sito del main sponsor.

Il design della AWAY jersey ha un chiaro riferimento ai monti Sabatini, dove il Monterosi sorge. La conformazione del territorio, dove la natura si fonde con i suoi rilievi vulcanici rocciosi, viene raccontata nelle sfumature a rilievo disegnate sulla jersey. E’ proprio la roccia, simbolo di forza e resistenza, a dare forma sinuosa al design della maglia.

Il ritorno nel calcio professionistico è sempre stato il sogno nel cassetto di Pino Magno, Ceo NewAge, che rinnova tutta la soddisfazione per questa partnership: “Siamo felici di poter affiancare il Monterosi in questa stagione ricca di nuovi inizi. Il sodalizio con Monterosi Tuscia Football club segna uno dei nostri traguardi più importanti poiché rappresenta il ritorno di Umbro Italia nel calcio professionistico, un sogno che abbiamo nel cassetto da quando abbiamo acquisito la licenza dello storico brand inglese e che finalmente è diventato realtà con questo primo passo in Lega Pro. Questo resterà uno dei momenti più emozionanti da quando abbiamo deciso di imbarcarci in questa avventura”. Magno prosegue con i ringraziamenti: “Ringrazio ancora il presidente Mauro Fusano che ha creduto in questo viaggio, e ringrazio Luigi Boccia e tutto il team di NewAge che lavora con grandissima passione per riportare il brand sul podio del calcio”, e conclude: “Lo facciamo partendo dal futuro, dai nostri ragazzi, contiamo sul loro entusiasmo e coltiviamo il loro talento supportando le migliori accademie del territorio nazionale, e con Monterosi abbiamo iniziato una sfida importante nel mondo del professionismo”.

Sin da quando ha rilevato la licenza di Umbro nel 2018, con l’intento di riportare il brand inglese nel mercato italiano, Magno ha puntato soprattutto sulle academy guidate dai più grandi campioni del passato. Con questa visione Luigi Boccia, teamwear & sponsorship manager di Umbro Italia, porta avanti questa importante mission: “Siamo costantemente alla ricerca delle realtà più attive e interessanti in tutta Italia, sono stato impressionato molto positivamente dal lavoro che sta svolgendo il Monterosi, anche a livello giovanile. Siamo dunque motivati ad affrontare la stagione certi di ottenere importanti successi, tifiamo tutti per il Monterosi e per il nostro brand sul campo”.

Anche Mauro Fusano, presidente del Monterosi Tuscia Football Club, esprime tutta la sua soddisfazione per la partnership con Umbro Italia: “Collaborare con un brand storico come Umbro è per noi un grande onore e motivo di grande soddisfazione”. E conclude: “Condividiamo inoltre lo stesso spirito imprenditoriale e di sviluppo, amiamo puntare sulla qualità. Indossare Umbro sarà d’ispirazione per dare il meglio sul campo ed esprimere tutto il potenziale di questa squadra”.

La maglia del Monterosi Tuscia FC è in vendita sullo store online di Umbro Italia (https://www.umbroitalia.it/it/monterosi-tuscia-fc)

About Umbro

Where there is Football, there is Umbro, since 1924. Today, Umbro combines its rich heritage with modern sports culture to craft apparel, footwear and equipment which blends performance with style for players, teams and fans who are as passionate about the games as we are. We are Umbro. We are 99 years young.