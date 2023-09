NewTuscia – ROMA – La Donna è il soggetto della celebrazione del Premio Donna D’Autore & Special Awards 2023 che si terrà giovedì 28 settembre alle ore 17.00 presso la Camera dei Deputati nella meravigliosa sala della Regina di Palazzo Montecitorio.

Donne, e da quest’edizione anche uomini, eccellenti in contrapposizione alla negatività della cronaca criminale quotidiana. Una premiazione istituzionale straordinaria e unica che vuol farsi manifesto e portavoce nel contrastare la violenza di genere, offrendo un messaggio di speranza e incoraggiamento: dalla violenza, qualsiasi essa sia, si può uscire.

Il grande valore del premio e la sua peculiarità hanno ottenuto l’alto patrocinio del Parlamento europeo, Consiglio regionale del Lazio, Ministero del lavoro e delle politiche sociali,ed il sostengo dell’Università Popolare Pontina, la Pro Loco Nettuno, la Nobile Accademia Leonina, il patrocinio della Fondazione Museo Luigi Magni e Lucia Mirisola, del comune di Teramo, della CONFCOMMERCIO Imprese per l’Italia TERZIARIO DONNA ROMA

L’evento è organizzato e prodotto da AIDE Nettuno APS associazione indipendente donne europee presieduta da Anna Silvia Angelini, ideatrice e organizzatrice di questa importante manifestazione che è giunta alla sua settima edizione.

La cerimonia di premiazione sarà condotta dalla splendida giornalista Vittoriana Abate, inviata di Porta a Porta RAI 1. Pregiatissimi i Saluti Istituzionali:

Simbolo e premio del 2023 è il gioiello, di particolare rilievo, ideato in esclusiva dalla Fashion Designer Fina Scigliano per il Premio Donna d’Autore.

Il gioiello raffigura il cuore della donna, l’amore e la tenerezza, un cuore che racchiude la vera essenza, l’anima della femminilità e la forza delle Donne.n questa settima edizione con i Special Awards verranno premiati anche eccellenze maschili nell’ambito sociale, civile, cinematografico, letterario e politico.

Donne e uomini eccellenti, personaggi molto diversi tra loro per la loro personalità e carattere ma uniti da una forte sensibilità. Ad unirli anche la grande passione ed amore per il proprio lavoro, con attività che spaziano dall’impresa alla comunicazione, cinema, fiction, teatro, arte, giornalismo, letteratura, management fino al sociale.

Madrina della kermesse l’attrice Eleonora Pieroni nominata dal sindaco di New York Eric Adams ‘Ambasciatrice del Made in Italy e della Cultura italiana’ e ‘Ambasciatrice dei Borghi più belli d’Italia’ nella promozione del Turismo delle radici per gli italiani all’estero.Ad aprire la cerimonia di premiazione il violinista Gaspare Maniscalco.