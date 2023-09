Domande entro il prossimo 17 settembre

NewTuscia – VITERBO – Fornitura gratuita, totale o parziale, dei libri di testo, dizionari, libri di lettura scolastici, sussidi didattici digitali o notebook, per l’anno scolastico 2023/2024: ancora tempo per presentare domanda. Le stesse dovranno infatti pervenire al Comune entro il prossimo 17 settembre con le modalità indicate nell’avviso.

L’avviso pubblico, emanato dal Comune di Viterbo, in applicazione dell’apposita normativa nell’ambito delle politiche in favore delle famiglie meno abbienti, e in attuazione dell’apposita determinazione della Regione Lazio, prevede appunto la fornitura gratuita, totale o parziale, dei libri di testo e per sussidi didattici digitali o notebook a favore degli alunni residenti nel comune di Viterbo, frequentanti la scuola secondaria di I o II grado (medie e superiori), statale o paritaria.

Il contributo è destinato esclusivamente all’acquisto di libri di testo, sussidi digitali o notebook o tablet.

Nella categoria dei libri di testo rientrano i libri di testo sia cartacei che digitali, i dizionari e i libri di narrativa (anche in lingua straniera) consigliati dalle scuole. Nella categoria sussidi didattici digitali rientrano software (programmi e sistemi operativi a uso scolastico), USB o stampante.

I requisiti e le modalità di accesso al contributo e il modulo di domanda sono consultabili sul sito istituzionale del Comune al link: https://comune.viterbo.it/dirittoallostudio/libriditesto20232024/

In caso di necessità nella compilazione della domanda è possibile consultare la guida alla compilazione della domanda disponibile al link sopra citato.

Per informazioni contattare i seguenti recapiti: tel 0761/348360 – 0761/348485 – 0761/348354 –