NewTuscia – SAN LORENZO NUOVO – Tra poche ore prendono il via le celebrazioni per la Madonna di Torano, una tra le festività religiose più sentite e amate dai Sanlorenzani.

Quest’anno le madrine della Festa ovvero le Signore di Torano, sono state individuate tra le nate del 2007 e saranno Aurora Ambrosini, Vittoria Mechella, Viola Sartucci e Elena Zanoni.

Le celebrazioni avranno inizio alle ore 10.00 del giorno 8 settembre quando le Signore, accompagnate in corteo dalla Banda Anni Verdi di Fabro, si recheranno, come da tradizione, presso la Chiesa Parrocchiale per ritirare il drappo raffigurante la Vergine. Successivamente il corteo con le Signore di Torano in testa, accompagnato dalle note della Banda Musicale e della Confraternita della Madonna Addolorata, si dirigerà verso la Chiesa della Madonna di Torano per la Santa Messa prevista per le ore 11.00.

Nel pomeriggio presso lo spiazzo accanto alla Chiesa di Torano sarà prevista, a partire dalle 15.30, una serie di attività ludiche ricreative; accanto alla tradizionale merenda, i più piccoli, ma non solo, animeranno, infatti, la ludoteca all’aperto organizzata dalla Pro Loco con giochi popolari e in legno; la biblioteca comunale riproporrà il proprio angolo lettura che tanto successo ha ottenuto negli anni passati mentre per gli esperti di archeologia sarà possibile visitare la Tomba della Colonna, ubicata nelle vicinanze della Chiesa.

Alle ore 18.30 torna la parte religiosa con la celebrazione del Santo Rosario e la successiva consacrazione al Cuore Immacolato di Maria di tutti i bambini di San Lorenzo Nuovo

La giornata si concluderà in Piazza Europa, alle ore 21.00, con il concerto de “Gli Scirockati”.

La Chiesa della Madonna di Torano è una piccola chiesa rurale ad aula unica attestata nei documenti almeno dalla fine del XVII secolo, probabilmente edificata sul sito di una chiesa più antica, forse medievale. L’edificio venne ingrandito nel 1875, dopo una fase di abbandono più o meno lunga. Al suo interno si distingue l’affresco della Vergine in trono con Bambino con ai lati le sante martiri Apollonia e Lucia e in alto la SS.ma Trinità, forse del XVI secolo. Presso la Chiesa si conserva un altare funerario d’epoca medio-imperiale, con dedica ad un certo Aulo Olsadio Firmo, e nelle adiacenze si nota la presenza di reperti archeologici sporadici di incerta datazione.

Per il Sindaco Massimo Bambini: “La Festa della Madonna di Torano è una delle feste religiose più sentite ed amate del nostro paese in quanto riesce, magicamente, ad accomunare in un unico sentimento di gioia e appartenenza persone di età, generazioni e ceto sociale diverso. Per questo motivo è una Festa che arriva al cuore della gente e, credo che potrà mantenere sempre la Sua Forza religiosa e sociale”.