Domenica 10 settembre, l’escursione con la guida Paolo Bellini. Punto di ritrovo, alle 9,30, piazza Giacomo Matteotti, a Bolsena

NewTuscia – BOLSENA – Alla scoperta della riserva naturale di Monte Rufeno, nell’Alta Tuscia. È “Sunday trekking”, l’escursione con la guida Paolo Bellini promossa dalla Pro loco Bolsena, in programma domenica 10 settembre. “L’escursione presenta una difficoltà media e si snoda su un percorso di 16 chilometri – spiega Paolo Bellini -. Saremo in un territorio di grande pregio naturalistico, al confine con la Toscana e l’Umbria. Ad accoglierci un paesaggio collinare ricco di boschi e attraversato dal fiume Paglia. Osserveremo torrenti, stagni e fontanili, vecchi casali restaurati che renderanno molto piacevole il trekking”. Istituita nel 1983, la riserva naturale Monte Rufeno si estende per tremila ettari dominati dai querceti misti, oltre a macchia mediterranea e rimboschimenti di conifere, che ospitano flora e fauna molto ricche con specie anche rare.

Per l’escursione sono richiesti un abbigliamento comodo, scarpe da ginnastica o da trekking. Non è incluso il pranzo al sacco. Luogo di ritrovo con l’auto sarà la centralissima piazza Giacomo Matteotti alle 9,30. Per informazioni, costi e prenotazioni è possibile scrivere a ufficioturistico@comune.bolsena.vt.it o chiamare lo 0761 799923.