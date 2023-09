NewTuscia – ROMA – “Passano da 32 a 62 i posti di ruolo assegnati agli insegnanti di sostegno nella Tuscia ed è un grande risultato che premia l’attenzione che il Governo ha verso le famiglie, il territorio, la scuola e anche i cittadini con più difficoltà “.

Lo dichiarano in una nota congiunta il presidente e il vice presidente della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici della Camera, Mauro Rotelli e Francesco Battistoni.

“Visto che le graduatorie di concorso per i posti comuni da riservare alle nomine in ruolo erano in alcuni casi esaurite, in sede di audizione con il ministro Valditara, che ringraziamo per la sua sensibilità e attenzione, ci eravamo impegnati con i cittadini e con i sindacati affinché quei posti per le nomine in ruolo fossero resi utili per i docenti di sostegno , e così è stato. Il risultato odierno – proseguono Battistoni e Rotelli – è il frutto positivo di un dialogo costruttivo, fatto di ascolto e di buona politica che premia la scuola, le famiglie, la Tuscia e i cittadini. Infine – concludono – un ringraziamento doveroso lo vogliamo rivolgerlo al Direttore Generale USR Lazio, Anna Paola Sabatini per averci aiutato a raggiungere il risultato”.