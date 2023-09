NewTuscia – RIETI – È stato promosso al grado di Maggiore Salvatore Beneduce, Comandante della Compagnia Carabinieri di Rieti.

L’Ufficiale, trentacinquenne, originario della provincia di Napoli, sposato, è giunto nell’attuale sede nel mese di gennaio 2022 e indossa, oggi, i gradi da Ufficiale Superiore.

Il Maggiore Beneduce, arruolato nel 2008 come Allievo Ufficiale, ha frequentato il 190° Corso di Applicazione dell’Accademia Militare di Modena e, nel 2013, ha ultimato il ciclo di studi presso la Scuola Ufficiali di Roma, laureandosi in Giurisprudenza.

Nel corso della sua carriera, ha ricoperto importanti e delicati incarichi, tutti in linea territoriale: dapprima come Comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Lucera (FG), poi come Comandante della 2^ Sezione del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Foggia, ove si è occupato di reati predatori e contro la pubblica amministrazione, quindi, come Comandante della 1^ Sezione dello stesso Nucleo Investigativo, incarico che lo ha visto occuparsi di omicidi e di criminalità organizzata.

Dal 2018 al gennaio 2022 ha comandato la Compagnia Carabinieri di Peschiera del Garda (VR).

Al giovane Ufficiale sono giunti gli auguri del Comandante Provinciale, di tutti gli Ufficiali della provincia, dei Comandanti delle Stazioni e dei militari della Compagnia di Rieti.