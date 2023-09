Il fatto risale allo scorso mese di febbraio, dopo aver soccorso un conoscente, prima lo deruba e poi lo minaccia

NEWTUSCIA/UMBRIA – PAPIGNO – (Riccardo Frezza) – Un giovane 29enne ternano, con precedenti penali, è stato denunciato dai Carabinieri della Stazione di Papigno, per furto e minaccia aggravata. Il fatto per cui il giovane sarebbe incriminato, risale all’inizio dello scorso mese di febbraio, quando, aveva prestato soccorso ad un suo conoscente, un 48enne, che era stato coinvolto in un lieve incidente stradale.

Mentre la vittima dell’incidente, era impegnata a riscontrare i danni del proprio veicolo, il giovane si era impossessato del portafoglio rimasto incustodito nell’abitacolo. All’interno del portafoglio c’era una cospicua somma di denaro, documenti ed una carta di credito.

Dopo aver ricevuto alcuni alert, sul proprio telefono, e capito tramite avvisi, su chi poteva aver commesso il furto, il 48enne si è messo in contatto con l’indagato, presunto autore del furto, ricevendo una minaccia di morte, dopo aver preannunciando la denuncia presso le autorità competenti del furto subito.

(Riccardo Frezza 06/09/2023)