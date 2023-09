NewTuscia – VEJANO – ‘Made in Tuscia’, milanese d’adozione: Irene Caporali ha 31 anni ed è originaria di Vejano, in provincia di Viterbo, terra di nocciole, ciambellette al vino, crostate ricotta e visciole, maritozzi e ciambelloni.

Da 13 anni vive a Milano, dove lavora come consulente manageriale per una grande società, dopo aver studiato economia e management in Bocconi e aver viaggiato tanto in giro per il mondo per studio, lavoro e svago…provando i dolci di ogni cultura!

La pasticceria è una delle sue grandi passioni, assieme allo yoga e alla lettura, da sempre il mezzo per esprimere la parte più creativa di sé, ma pur sempre eseguite con metodo e determinazione.

Cercherà di portare tra i banconi di Bake Off la sua idea di pasticceria: il mezzo più dolce per connettere le persone e raccontare storie.

Perché un dolce deve essere sì buono e bello, ma deve innanzitutto suscitare un sorriso, rallegrare, e far emergere la parte più spontanea e autentica delle persone.

Dall’ 8 settembre potrete seguirla a “Bake Off Italia – Dolci in forno”, il cooking show prodotto da Banijay Italia in onda ogni venerdì alle 21.20 su Real Time canale 31, e sulla sua pagina Instagram ‘@irene_bakeoff11’

IL SINDACO

Teresa PASQUALI