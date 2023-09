NewTuscia – VITERBO – Si comunica che l’interdizione al traffico veicolare in entrambi i sensi di marcia della S.P. 19 Valle del Tevere dal km 12,300 al Km 14,500 circa, all’interno del comune di Bomarzo, è prolungata fino al 15 settembre.

La misura è necessaria dal momento che la Provincia di Viterbo sta procedendo alla realizzazione di lavori di manutenzione straordinaria per il posizionamento di una nuova barriera stradale a bordo del Ponte sul Torrente Vezza situato al Km 12,350 della S.P. 19.

L’interdizione al traffico in entrambi i sensi di marcia nel tratto sopraindicato serve dunque a garantire le opportune condizioni di sicurezza sia per i lavoratori presenti nel cantiere che per gli utenti della strada.

I lavori di posizionamento delle barriere stradali sul ponte renderanno inoltre più sicura e confortevole la guida per i tanti automobilisti che percorrono quotidianamente la S.P. 19.

Provincia di Viterbo