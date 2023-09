Il 12 e 15 settembre formazione obbligatoria per datori di lavoro, dipendenti, preposti e autonomi

NewTuscia – VITERBO – Regolamento UE 2020/1149 ha previsto che, a partire dal 24 agosto 2023, per poter utilizzare prodotti contenenti di-isocianati in quantità superiore ai valori soglia, è necessario aver prima completato positivamente un apposito corso di formazione.

Gli utilizzatori di materiali con concentrazione di di-isocianati superiore allo 0.1% dovranno, pertanto, seguire apposite sessioni formative al fine di conseguire l’attestato per l’utilizzo sicuro del prodotto. La formazione obbligatoria è rivolta a chiunque usi tali prodotti, e nello specifico a tutti i datori di lavoro, preposti e lavoratori (anche autonomi) che utilizzano o potrebbero utilizzare questi prodotti nello svolgimento delle proprie mansioni.

Confartigianato Imprese di Viterbo organizza un corso di formazione, della durata di quattro ore il 12 settembre dalle 14,30 alle 18,30 e il 15 settembre dalle 9 alle 13, gratuito per tutti gli associati che hanno bisogno di ottenere l’attestato per l’utilizzo sicuro dei di-isocianati. La sessione formativa si terrà nell’auditorium parrocchiale di Villanova in via Bonaventura Tecchi a Viterbo. Al termine del corso seguirà un test finale a risposta multipla il cui superamento consentirà il rilascio dell’attestato nominativo valido per cinque anni.

Per info e iscrizioni: 0761-337910/42/12 – mail: elisa.migliorelli@confartigianato.vt.it letiziacarletti@confartigianato.vt.it e.perniconi@confartigianato.vt.it